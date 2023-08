Nager in Not: Kölner Passanten entdecken Hamster im Sperrmüll und handeln sofort

Am Samstagabend (6. August) kam es für die Feuerwehr in Köln zu einem tierischen Einsatz: Wie das Tierheim Mülheim auf seinem Instagram-Kanal schreibt, haben Passanten an der Mülheimer Freiheit mitten im Sperrmüll einen Teddyhamster gefunden. Sie kauften „Harald“ noch Futter, ehe sie ihn in die Hände der Kölner Feuerwehr übergaben. Diese brachte den kleinen Nager dann im „riesengroßen“ Feuerwehrauto ins Tierheim.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tierheim Köln Dellbrück (@tierheim_dellbrueck)

Dort sorge man sich nun um den Hamster. „Wir lassen das einfach mal so stehen und kümmern uns lieber um den kleinen Charmeur, der trotz seines bescheidenen Gesundheitszustandes einen topfitten Eindruck macht“, schreibt das Tierheim aus Köln. „Den Milben sind wir bereits auf die Pelle gerückt, das kaputte Auge wird unsere Tierärztin am Montag unter die Lupe nehmen“, heißt es weiter.