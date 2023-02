Vegan essen in Köln: Acht Restaurants und Cafés, die ihr kennen solltet

Ihr habt genug von Reis mit Tofu, grünem Blattsalat oder Ofengemüse? Wie gut, dass Köln in Sachen vegane Küche so einiges zu bieten hat. Wir zeigen euch die besten Restaurants und Cafés in Köln, die die pflanzliche Kochkunst auf ein neues Level bringen.

Vegane Restaurants in Köln: Vietnamesisch essen bei Ngon Ngon

