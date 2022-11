Locations in Köln

Vegane Pizza in Köln: Pink Truffle und Cashew-Ricotta im Razzo

14. November 2022

Veganer haben ein Problem beim Pizzabestellen: Neben Fisch und Fleisch müssen sie selbst den Käse weglassen und bekommen so meist ein semi-schmackhaftes Teig-Gericht vorgesetzt. Das Razzo in Köln will das nun ändern.