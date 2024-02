Leverkusen: Neue Rheinbrücke auf A1 nun offiziell eröffnet

Die neue Leverkusener A1-Rheinbrücke ist am Sonntag (4. Februar) offiziell für den Verkehr freigegeben worden. Zur Eröffnung des ersten Teilstücks kamen unter anderem der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der Parlamentarische Staatssekretär Oliver Luksic aus dem Bundesverkehrsministerium sowie NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne).

Die ersten Fahrzeuge sollen die Brücke voraussichtlich gegen 15 Uhr überqueren. Gegen 20 Uhr werden nach Angaben der Autobahn GmbH wieder alle Anschlussstellen frei sein. Künftig soll der Verkehr auf der A1 dann dort auf drei verengten Spuren fließen. Erstmals seit zehn Jahren dürfen auch wieder schwere Lastwagen an dieser Stelle über den Rhein fahren.

Alte Rheinbrücke in Leverkusen hatte Risse

Die alte Rheinbrücke war 2014 für Lkw gesperrt worden, nachdem Fachleute Risse in der Tragwerkskonstruktion festgestellt hatten. 2017 begann der Bau der neuen Brücke, die aus zwei parallel nebeneinander stehenden Teilen zusammengesetzt werden soll. Die erste Hälfte ist nun fertig.

Nach der Freigabe wird die alte Brücke abgerissen, ehe an derselben Stelle die zweite Teilbrücke gebaut wird. Das soll nach Plänen der Autobahn GmbH bis 2027 dauern. Die A1 zwischen dem Kreuz Leverkusen und Köln-Nord war zuletzt zwei Wochen lang gesperrt, um das neue Brücken-Teilstück an das Verkehrsnetz anzuschließen. Autofahrer mussten Umleitungen fahren und vor allem im Berufsverkehr lange Staus in Kauf nehmen.

