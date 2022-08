Niedrigwasser im Rhein: Sürther Bootshaus liegt komplett auf Grund

Kaffee und Kuchen an der „Côte d’Asürth“ können Besucher des Sürther Bootshauses in dem idyllischen Café in Köln-Sürth derzeit zwar immer noch genießen – allerdings ohne verträumtem Blick aufs Wasser. Denn das Sürther Bootshaus liegt wegen der Hitzewelle in NRW seit mehreren Wochen auf Grund. Kies- und Sandlandschaft statt glitzernder Wasseroberfläche. Tonight News war vor Ort und hat die Lage dokumentiert. Mittlerweile liegt das Hausboot, das einst auf dem Rhein schwamm, am Boden auf.

Paradox: Im Hintergrund wird derzeit an einem zehn Meter hohen Hochwasserschutz gebaut. Der dürfte in naher Zukunft erstmal nicht zum Einsatz kommen. Denn die Trockenperiode dauert an. Das Wetter in Köln bleibt sonnig und warm. Regen ist nicht in Sicht. Am Dienstag 2. August, liegt der Kölner Pegel bei 1,08 Metern. Zum Vergleich: Der Normalwasserstand des Rheins bei Köln liegt bei 3,21 Metern. Der niedrigste Rheinpegel, der in Köln je gemessen wurde, lag bei 81 Zentimetern!

Das Niedrigwasser hat auch Folgen für die Schifffahrt. Eine Sprecherin des Häfen- und Güterverkehrs Köln: „Die Frachtschiffsfahrer sind angehalten, ihre Ladungen entsprechend des niedrigen Rheinpegels zu reduzieren.“