Köln: Mehr als 20 Sparkassen-Filialen schließen

Ein herber Schlag für Kunden der Sparkasse: Bis zum 21. Juni plant die Kreissparkasse Köln 23 der insgesamt 115 Filialen zu schließen. Somit ist fast jeder fünfte Standort von einer Schließung betroffen. Nach eigenen Angaben will sich die Bank mit diesem Schritt den Bedürfnissen der Kunden anpassen. Diese würden ohnehin schon vermehrt die Online-Angebote der Sparkasse nutzen und weniger den Service vor Ort.

Weiter berichtet das Unternehmen, dass es die 23 kleineren Filialen mit größeren Standorten in der Nähe zusammenlegen werde. Bei diesem Vorhaben werde es jedoch nicht zu Stellenstreichungen bei den Mitarbeitern kommen. Stattdessen wechseln diese an andere Standorte der Sparkasse, wie der „Kölner Stadtanzeiger“ berichtet.

Sparkasse in Köln: Diese Filialen schließen

Laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ sind folgende Filialen von den Schließungen betroffen:

Rhein-Erft-Kreis:

Berrendorf

Mödrath

Liblar

Vochem

Diese Standorte werden laut der Sparkasse in SB-Filialen mit Geldautomaten umgerüstet. Elsdorf erhalte zudem eine mobile Filiale in einem Bus.

Rhein-Sieg-Kreis:

Sechtem

Meckenheim (Neuer Markt)

Bad Honnef (im HIT-Markt)

Thomasberg

Leuscheid

Dattenfeld

Birk

Stallberg

Siegburg (Kaiserstraße)

Niederpleis

Menden

Troisdorf-Bergheim

Mondorf

Oberlar

Der Rhein-Sieg-Kreis ist am schwersten von den Standort-Schließungen betroffen. Mehr als die Hälfte aller schließenden Filialen befindet sich hier. Wie aus einer Pressemitteilung der Sparkasse hervorgeht, sollen die Standorte bereits zum 24. Mai 2024 ihren Betrieb einstellen. Laut dem „Kölner Stadtanzeiger“ sollen in allen betroffenen Kundencentern, außer in Dattenfeld und Oberlar, SB-Standorte eingerichtet werden. In Leuscheid, Dattenfeld, Birk und Troisdorf-Bergheim sowie Mondorf soll zusätzlich die mobile Bus-Filiale an bestimmten Tagen halten.

Rheinisch-Bergischer Kreis:

Bechen

Forsbach

Bergisch Gladbach (Lindlar-Haus)

Herkenrath

Alle Standorte werden in SB-Filialen umfunktioniert, außer in Oberbach. Dort und in Bechen komme künftig die mobile Filiale zum Einsatz. Im Oberbergische Kreis kommt es hingegen nur zur einer Filial-Schließung in im Engelskirchener Stadtteil Loope. Auch diese wird durch eine SB-Filiale ersetzt.

Kreissparkasse Köln: Neue Mitarbeiter gesucht

Obwohl es bei der Kreissparkasse Köln derzeit zu zahlreichen Schließungen kommt, sucht die Bank weiterhin nach neuen Angestellten. Diese werden laut dem Unternehmen benötigt, um den Kundenservice in den verbleibenden 92 Filialen zu gewährleisten bzw. zu verbessern. Mehr als 40 Stellen für neue Mitarbeitende habe das Unternehmen bereits ausgeschrieben.