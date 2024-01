Bauernproteste in Köln angekündigt – hier müsst ihr heute mit Einschränkungen rechnen

Die Bauernproteste in Nordrhein-Westfalen gehen in die nächste Runde. Auch in Köln wird sich weiter gegen die Subventionskürzungen im Agrarbereich zur Wehr gesetzt. Daher wurde für Freitag (12. Januar) erneut eine Demonstration angemeldet.

Dabei sollen wieder etliche Traktoren durch die Stadt ziehen. Starten soll der Protestzug am Eifeltor und dann quer durch die Innenstadt führen. Der Protestzug soll aber ausschließlich auf der linksrheinischen Seite bleiben, schreibt der „Express“. Für Köln-Deutz bedeutet das diesmal keine Verkehrsbehinderungen durch eine Demonstration. Ebenfalls nicht betroffen von der Demo ist die Severinsbrücke.

Der Weg der Bauerndemo in Köln am Freitag soll wie folgt aussehen:

Start: Eifeltor

Militärring

Luxemburgerstraße

Neumarkt

Aachener Straße

In Stein gemeißelt ist der Weg aber nicht, denn die Polizei hat bei „Radio Köln“ erklärt, dass sich am Protesttag am Weg durchaus noch etwas ändern könne. Bislang rechnet man mit 350 Traktoren, doch auch diese Zahl kann sich noch bewegen. Start der Demonstration ist um 10 Uhr.

Da mit zahlreichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu rechnen ist, sollte jeder, der nicht unbedingt in die Innenstadt muss, diesen Bereich möglichst meiden.