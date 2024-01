Polizeimeldungen Köln

A4 bei Köln: Tanklasterunfall verursacht Mega-Stau – davor warnt die Polizei

11. Januar 2024

Auf der A4 bei Köln, in Höhe Eifeltor, kam es am Donnerstagmorgen zu einem heftigen Verkehrsunfall, bei dem ein Tankwagen der Bundeswehr in die Mittelleitplanke krachte.