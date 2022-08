Köln: Bahn-Chaos durch defekte Oberleitungen – Hauptbahnhof und Ehrenfeld betroffen

Wer nach Köln mit der Bahn reisen möchte oder von Köln aus per Bahn in andere Städte muss, der braucht am Donnerstagmorgen viel Geduld. Denn wie „zuginfo.nrw“ mitteilt, beeinträchtigt eine Reparatur einer Oberleitung im Westen Kölns den Bahnverkehr.

Davon betroffen sind vor allem die drei S-Bahnlinien S11 (von Bergisch-Gladbach nach Düsseldorf), S12 (von Au (Sieg) nach Horrem) und die S19 (von Au (Sieg) nach Düren). Daher ist mit Verspätungen und Teilausfällen zu rechnen.

Wie lange die Beeinträchtigungen dauern, darüber konnte keine Angabe gemacht werden. Es wird zusätzlich noch darüber aufgeklärt, dass es zu kurzfristigen Änderungen im Fahrplan kommen kann. Am besten schaut ihr kurz vor Reiseantritt noch mal nach, ob die Verbindung eures Zuges noch Bestand hat, oder ob sich etwaige Verspätungen ergeben haben.