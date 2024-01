Rosenmontag 2024 Öffnungszeiten: Einkaufen in Köln – welche Geschäfte haben geöffnet?

Kölle Alaaf! Die tollen Tage stehen vor der Tür. Am 12. Februar wird in Köln der Rosenmontagszug gefeiert. Anwohner und Köln-Besucher können dann nur eingeschränkt einkaufen. Welche Geschäfte und Supermärkte geöffnet sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Köln: Einkaufen an Rosenmontag 2024 – wie sind die Öffnungszeiten?

Einkaufszentren fernab der City – etwa in Kalk oder Weiden – haben an Rosenmontag, 12. Februar, von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Geschäfte in der Innenstadt – etwa auf der Hohe Straße oder der Schildergasse sowie der Ehrenstraße – sind geschlossen. Da der Zoch durch die Innenstadt führt, tummeln sich zu viele Besucher und Feierfreudige in der City. Von einem gesteigerten Kaufverhalten ist an diesem Tag eher nicht auszugehen.

Sind die Drogerien am Kölner Rosenmontag 2024 geöffnet?

Viele dm-Filialen in der Innenstadt und im Veedel bleiben an Rosenmontag geschlossen. Wer dringend etwas aus der Drogerie benötigt, dem wird bei der Rossmann-Filiale im Hauptbahnhof geholfen. Hier haben die Geschäfte an Rosenmontag wie gewohnt für euch geöffnet.

Einkaufen an Rosenmontag – wann haben die Kölner Supermärkte geöffnet?

Da Rosenmontag kein gesetzlicher Feiertag ist, haben viele Supermärkte wie Aldi, Lidl oder Rewe in Köln wie gewohnt für euch geöffnet. Einzelne Filialen sind am 12. Februar jedoch geschlossen, die Märkte informieren darüber oft vorab per Aushang.

Haben die Kölner Bäckereien an Rosenmontag 2024 geöffnet?

Die Bäckereien haben an Rosenmontag geöffnet und verkaufen an diesem Tag traditionell viele Berliner und Krapfen – etwa mit Likör- oder Marmeladenfüllung. Auch sind die meisten Bäckereien in Köln an Rosenmontag karnevalistisch geschmückt und die Mitarbeiter oftmals verkleidet.

Unabhängig von den Einkaufsmöglichkeiten fragen sich viele Kölner auch, ob sie an Rosenmontag eigentlich zum Arzt gehen können. Wie sieht es in den Praxen der Domstadt aus?

Kann ich an Rosenmontag zum Arzt gehen?

Da der Rosenmontag kein gesetzlicher Feiertag ist, haben Arztpraxen in Köln grundsätzlich geöffnet. Allerdings nehmen sich viele um die tollen Tage herum Betriebsferien. Daher empfiehlt es sich, vorher bei der Praxis anzurufen und nach den Öffnungszeiten an Karneval zu fragen oder einen Termin zu vereinbaren. Ansonsten erfährt man unter der Telefonnummer 116117, wo die nächste Notfallpraxis geöffnet hat. Außerdem besteht natürlich rund um die Uhr die Möglichkeit, eine klinische Notaufnahme aufzusuchen.

Wie sind die Öffnungszeiten an Rosenmontag 2024 bei städtischen Behörden?

An den Karnevalstagen weichen die Öffnungszeiten der städtischen Einrichtungen in Köln deutlich von den gewöhnlichen Zeiten ab. Kölner können ihre Anliegen folglich nur eingeschränkt erledigen. An Rosenmontag (12. Februar) sind alle städtischen Behörden geschlossen. Dazu zählen Kundenzentren der Stadtbezirke, Bürgerhäuser- und zentren, das Standesamt und die Kfz-Zulassungsstelle. Auch das Bürgertelefon ist an Rosenmontag nicht zu erreichen.