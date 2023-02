Köln: Museen, städtische Einrichtungen und Co. – die Öffnungszeiten an Karneval

Kölle Alaaf! Die tollen Tage stehen vor der Tür. Vom 16. bis zum 20. Februar wird in Köln durchgefeiert. Anwohner und Köln-Besucher können nur eingeschränkt shoppen, Museen besuchen oder behördliche Anliegen erledigen. Wir zeigen die große Übersicht.

Köln: Shopping an Karneval – wie sind die Öffnungszeiten?

Einkaufszentren fernab des Zentrums – etwa in Kalk oder Weiden – haben wie gewohnt geöffnet. Geschäfte in der Innenstadt entscheiden selbst und individuell, wie und ob sie öffnen.

Köln: Öffnungszeiten an Karneval bei städtischen Behörden (Publikumsverkehr)

Weiberfastnacht, 16. Februar 2023: Der Publikumsverkehr endet um 11 Uhr

Freitag, 17. Februar 2023: normale Öffnungszeiten

Rosenmontag, 20. Februar 2023: Geschlossen

Karnevalsdienstag, 21. Februar 2023: 9 bis 12 Uhr geöffnet

Ab Aschermittwoch, 22. Februar 2023: normale Öffnungszeiten

Köln: Öffnungszeiten an Karneval in den Kundenzentren

Weiberfastnacht, 16. Februar 2023: 7.30 bis 11 Uhr

Karnevalsfreitag: 17. Februar 2023: 7.30 bis 12 Uhr

Rosenmontag, 20. Februar 2023: geschlossen

Veilchendienstag, 21. Februar 2023: 8 bis 12 Uhr

Köln: Öffnungszeiten an Karneval im Standesamt

Weiberfastnacht, 16. Februar 2023: 8 bis 11 Uhr

Karnevalsfreitag: 17. Februar 2023: 8 bis 12 Uhr

Rosenmontag, 20. Februar 2023: geschlossen

Veilchendienstag, 21. Februar 2023: 8 bis 12 Uhr

Köln: Öffnungszeiten an Karneval in der Kfz-Zulassungsstelle

Weiberfastnacht, 16. Februar 2023: 7 bis 11 Uhr

Karnevalsfreitag: 17. Februar 2023: 7 bis 13 Uhr

Karnevalssamstag, 18. Februar 2023: geschlossen

Rosenmontag, 20. Februar 2023: geschlossen

Veilchendienstag, 21. Februar 2023: 7 bis 12 Uhr

Köln: Öffnungszeiten der Bürgertelefone und Bürgerzentren an Karneval

Das Bürgertelefon (115 oder 0221/221-0) ist an Weiberfastnacht, 16. Februar 2023, von

7 bis 12 Uhr, sowie Karnevalsfreitag, 17. Februar 2023, und Veilchendienstag, 21. Februar 2023, jeweils von 7 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar.

Bürgerhäuser und Bürgerzentren

Die Bürgerhäuser und Bürgerzentren der Stadt Köln sind an den Karnevalstagen zeitweise nur eingeschränkt zu erreichen bzw. haben geschlossen. Bitte informiert euch über die jeweilige Internetseite des entsprechenden Bürgerhauses/Bürgerzentrum über die Öffnungszeiten und Veranstaltungen.

Bürgerbüro am Laurenzplatz

Das Bürgerbüro am Laurenzplatz bleibt an Weiberfastnacht, 16. Februar, und Rosenmontag, 20. Februar 2023, geschlossen. Veilchendienstag, 21. Februar 2023, ist das Bürgerbüro von

9 bis 12 Uhr geöffnet. Am Freitag, 17. Februar 2023, und Mittwoch, 22. Februar 2023, steht das Bürgerbüro den Besuchern zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Besucher, die in der Karnevalszeit zwischen Donnerstag, 16. Februar (Weiberfastnacht), und Aschermittwoch, 22. Februar 2023, einen Besuch der städtischen Museen planen, können sich zentral auf dem Portal www.museen.koeln über die Öffnungszeiten, das Ausstellungsprogramm und die Veranstaltungen in den jeweiligen Häusern informieren.

Köln: Öffnungszeiten der Museen an Karneval

Das MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln, das NS-Dokumentationszentrum und das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud bleiben am Donnerstag, 16. Februar, Sonntag, 19. Februar, und Montag, 20. Februar 2023, geschlossen.

Das Museum Ludwig, das Museum Schnütgen und das Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt – haben am Donnerstag, 16. Februar, und Montag, 20. Februar 2023, geschlossen.

Das Museum für Ostasiatische Kunst bleibt von Donnerstag, 16. Februar, bis einschließlich Dienstag, 21. Februar 2023, geschlossen.

Das Römisch-Germanische Museum hat am Donnerstag, 16. Februar, Sonntag, 19. Februar, Montag, 20. Februar, und Dienstag, 21. Februar 2023, geschlossen.

Das Kölnische Stadtmuseum bleibt bis zur Wiedereröffnung geschlossen.

Museumsnahe Einrichtungen und Institute

Die artothek – Raum für junge Kunst, bleibt am Donnerstag, 16. Februar, und Montag,

20. Februar 2023, geschlossen.

Der Lesesaal der Kunst- und Museumsbibliothek bleibt von Donnerstag, 16. Februar, bis einschließlich Dienstag, 21. Februar 2023, geschlossen.

Zentralbibliothek und Stadtteilbibliotheken

Die Zentralbibliothek am Neumarkt und sämtliche Stadtteilbibliotheken bleiben am Donnerstag, 16. Februar, Montag, 20. Februar, und Dienstag, 21. Februar 2023, geschlossen.

Volkshochschule

Das Kundenzentrum der Volkshochschule am Neumarkt bleibt von Weiberfastnacht bis Karnevalsdienstag geschlossen. Ab Aschermittwoch, 22. Februar 2023, gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Historisches Archiv

Das Historische Archiv bleibt am Donnerstag, 16. Februar 2023, und am Montag, 20. Februar 2023, geschlossen.

Puppenspiele

Das Theater ist in der Zeit von Sonntag, 19. Februar, bis Dienstag, 7. März 2023, geschlossen. Ab 8. März beginnen die Proben für das Ostermärchen und Theaterkasse und Foyer sind wieder geöffnet.

Ab Aschermittwoch, 22. Februar 2023, sind alle städtischen Dienststellen wieder wie gewohnt zu erreichen. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt die Stadt Köln die Vereinbarung eines Termins, entweder online oder über das Bürgertelefon der Stadt Köln unter 0221/221-0 beziehungsweise 115.