Nach 70-jähriger Karriere bei den Blauen Funken: Köln trauert um Karnevals-Legende

Wenn er nicht gerade als Jungfrau (1996) über die Bühnen schwebte, war er als Präsident der Blauen Funken oder als Vorstandsmitglied des Festkomitees Kölner Karneval aktiv: Fro Kuckelkorn widmete einen Großteil seines Lebens dem kölschen Fastelovend.

Nun hat er den irdischen Karneval jedoch für immer verlassen: Fro Kuckelkorn verstarb am Freitag (19. Januar) mitten in der Session nach „kurzer schwerer Krankheit“ im Alter von 84 Jahren, wie es in einem Facebook-Post seines Karnevalsvereins Blaue Funken heißt.

Die gute Nachricht: Der Vater von Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn (59) musste Erzählungen zufolge nicht leiden. Er sei „friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen“, heißt es in dem Posting weiter.

Die Karnevalsgesellschaft lässt das Leben und Wirken Kuckelkorns Revue passieren – und findet rührende Worte für den verstorbenen Karnevalisten: „Mit dem Tod von Fro T.D. Kuckelkorn verlieren die Blauen Funken ein Stück ihrer Identität und einen Kameraden, der mit seinem Tun und seiner Art die Blauen Funken über Jahrzehnte geprägt hat. In seinen 70 Jahren als Funk hat er nicht nur zahlreiche und wertvolle neue Wege eingeleitet, sondern seinen größten Beitrag für das Miteinander der Funken geleistet. Er hat den Funken-Spirit vorgelebt und Hunderten von Blauen Funken nahegebracht.“

Die Traurigkeit der Blauen Funken sei „maßlos“, doch die Dankbarkeit „noch viel größer“. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner gesamten Familie mit unseren Korpskameraden, Freunden und Angehörigen“, heißt es zum Abschluss des Beitrags.

So verabschiedet sich das Festkomitee von Fro Kuckelkorn

Auch das Festkomitee um Sohn Christoph Kuckelkorn findet passende sowie berührende Worte zum Abschied Fro Kuckelkorns: „Fro war mit Leib und Seele Karnevalist und hat sich sein ganzes Leben lang ehrenamtlich für den Fastelovend engagiert.“

Und weiter: „Unser Mitgefühl gilt Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn und seiner gesamten Familie sowie allen Angehörigen und Freunden.“ Unter dem Beitrag des Festkomitees auf Instagram bekunden zahlreiche Karnevalsgesellschaften ihr herzliches Beileid – darunter auch die KG Altkoellen, die Lyskircher Junge und viele mehr.