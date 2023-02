Kurz vor Weiberfastnacht: Kölner Karnevals-Präsident Wilfried Pfeifer ist tot

Traurige Nachrichten kurz vor den tollen Tagen: Wie die Karnevalsgesellschaft „Kölle bliev Kölle“ aus Frechen bei Köln am Montag (13. Februar) mitteilt, ist ihr Präsident Wilfried Pfeifer im Alter von nur 70 Jahren gestorben. Die Ehefrau des Frechener Karnevalisten hatte der Gesellschaft die Todesnachricht erst am Sonntag verkündet, da am Wochenende noch eine Veranstaltung der Karnevalsgesellschaft stattgefunden hatte. Pfeifer sei bereits am Freitag (10. Februar) nach schwerer Krankheit verstorben.

„Das Festkomitee Frechener Karneval trauert um seinen Vize-Präsidenten und Prinz des Jahres 2004 Wilfried Pfeifer. Am Sonntagmorgen mussten wir in der Kölschen Mess bekanntgeben, das Wilfried uns für immer verlassen hat“, schreibt die KG „Kölle bliev Kölle“ am Montag auf Facebook.

„Kölle bliev Kölle“: Frechener Karnevalist Wilfried Pfeifer hinterlässt große Lücke

Dann erst wird die Tragweite des Karnevals-Dramas deutlich: „Wilfried ist bereits am Freitagabend verstorben. Auf Wunsch seiner lieben Frau Helga und Rücksichtnahme auf die Durchführung der Prunksitzung seiner Gesellschaft Kölle bliev Kölle, dessen Präsident er war, mussten wir schweren Herzens unsere Trauer zurück halten. Es ist uns sehr schwergefallen alle Veranstaltungen am Samstag in Frechen normal durchzuführen und seine Frau Helga mit ihrer Trauer alleine zu lassen.“

Neben seiner Tätigkeit als Präsident der KG „Kölle bliev Kölle“ war Pfeifer auch als Vize-Präsident des Festkomitee Frechener Karneval sowie als Senator der Prinzengarde Frechen, der Ehrengarde Frechen sowie der Königsdorfer Weisspfennige aktiv. Als engagierter Karnevalist hinterlasse Wilfried Pfeifer nun eine große Lücke im Frechener Fasteleer, die sich nur „sehr schwer schließen“ lasse, heißt es auf Facebook in einem Trauer-Beitrag.

Erst im vergangenen Jahr hatte der Kölner Karneval mehrere Trauerfälle zu beklagen, darunter Fritz Schopps und Hans Süper.