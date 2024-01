Wenn es um Hausmannskost geht, ist das Brauhaus Johann Schäfer in der Elsaßstraße die Anlaufstelle vieler Menschen aus Köln. In der Nacht zum 8. Januar kam es in der Gaststätte zu jedoch einem verheerenden Brand. Das Lokal ist daher zur Zeit vorerst geschlossen.

Wie das Nachrichtenportal „24Rhein“ berichtet, wurde die Kölner Feuerwehr um 3.30 Uhr über den Vorfall alarmiert und rückte zum Löscheinsatz aus. Bewohner hätten die Einsatzkräfte informiert. Verletzte Personen gab es bei dem Brand glücklicherweise nicht. „Alle Bewohner konnten sich bereits selbstständig retten, bevor wir eingetroffen sind“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Portal. 40 Einsatzkräfte seien nötig gewesen, um den Brand im Brauhaus zu löschen. Dafür wurde die Elsaßstraße komplett gesperrt. Gegen 5 Uhr konnten die Feuerwehr wieder abrücken. Nach Angaben des „Express“ geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt die Brandursache war.

Kölner Gaststätte öffnet wieder – zu diesem wichtigen Termin

Nach dem Brand musste das Johann Schäfer seine Pforten auf unbestimmte Zeit schließen: „Wir werden kurzfristig nicht öffnen können“, verkündete das Restaurant auf seiner Facebook-Seite. Das Team wollte jedoch „so schnell wie möglich wieder am Start sein können“. Wichtig war dem Betreiber jedoch zunächst, dass bei dem Vorfall niemand zu Schaden kam. Ein großer Dank wurde daher den aufmerksamen Bewohnern des Hauses ausgesprochen: „[Ein] Dankeschön geht an die Hausbewohner, die den Brand entdeckt und gemeldet haben. Somit konnte schlimmeres verhindert werden.“. Auch an die Einsatzkräfte ging Lob: „Dankeschön auch an die Feuerwehr, die sich professionell und schnell um alles gekümmert hat.“

Gut drei Wochen war es um die Wiederaufnahme des Restaurantbetriebs still. Wie das Johann Schäfer auf seiner Facebook-Seite mitteilte, steht die Wiedereröffnung nun allerdings schon bald an. So möchte das Lokal pünktlich zu Karneval seine Gäste wieder begrüßen. „Wir öffnen nach unserer Brandsanierung an Weiberfastnacht“, verkündet das Team. Passend zu den närrischen Tagen wird dann im Brauhaus der Höhepunkt der fünften Jahreszeit mit einer mehrtägigen Karnevalsparty gefeiert. Bis Rosenmontag (12. Februar) kann hier gesungen, getanzt und geschunkelt werden. Nach dem Ende der Session geht das Restaurant ab dem 14. Februar in den normalen Betrieb über.