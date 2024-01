Razzia im Kölner Umland: Polizei geht gegen Schuleinbrecher-Bande vor

Razzia am frühen Dienstagmorgen (9. Januar): Die Kriminalpolizei Köln stürmte 15 Wohnungen in Leverkusen und eine in Niederkassel bei Köln (NRW). Gesucht wurden Beteiligte einer Einbrecherbande sowie handfeste Beweise.

Was war passiert? Im Jahr 2023 soll eine Bande in mindestens 38 Schulen und Kitas in Köln und im Umland eingebrochen sein, dort verschiedene Wertgegenstände gestohlen haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Köln richten sich die Ermittlungen derzeit gegen 14 Männer und eine Frau im Alter zwischen 17 und 22 Jahren.

Razzia im Kölner Umland: Was haben die Einbrecher aus den Schulen und Kitas gestohlen?

Die Verdächtigen sollen neben Bargeld vor allem Lernmittel wie Tablets und Laptops sowie in Einzelfällen Tresore mit einem Gesamtwert von mindestens 500.000 Euro gestohlen und Sachschäden in Höhe von geschätzten 250.000 Euro verursacht haben.

In den Durchsuchungsobjekten stellten die Beamten, unter anderem Tablets, Handys und geringe Mengen Marihuana und Kokain sicher. In einer Wohnung wurde außerdem auch eine Schusswaffe gefunden und konfisziert.

In der Nacht auf Donnerstag (5. Januar) hatte Diensthund Sam der Polizei Köln bereits drei Männer nach einem Einbruch in eine Schule im Stadtteil Immendorf auf frischer Tat gestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen zumindest zwei der Festgenommenen Teil der Gruppierung sein.