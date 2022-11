11.11.2022 in Köln: Diese Straßen und Bereiche werden für Autos gesperrt

Am 11.11. wird in Köln nicht nur in diversen Kneipen, Clubs und Sälen Fastelovend gefeiert, sondern auch auf den Straßen in der ganzen Stadt. Um die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten, richtet die Stadt großflächige Straßensperrungen ein. Der Überblick.

Das gesamte Kwartier Latäng rund um den Zülpicher Platz wird für Autofahrer gesperrt. Auch der Einlass der Fußgänger im abgesperrten Bereich werde laut Stadt kontrolliert, um Überfüllungen zu vermeiden. Zudem soll durch die Sperrung der Einsatz von Rettungswagen möglich bleiben.

Wichtig für die Jecken: Der Eingangsbereich zum Zülpicher Viertel wird in diesem Jahr an die Unimensa verlegt. Und: Auch in Altstadt, Südstadt, auf der Friesen- und Schaafenstraße sollen bedarfsabhängig Sperrungen erfolgen können.

Die Straßensperrungen am 11.11. in Köln im Überblick

Zülpicher Viertel

Engelbertstraße

Görresstraße

Boisseréestraße

Zülpicher Wall

Dasselstraße

Heinsbergstraße

Hochstadenstraße

Hohenstaufenring zwischen Lindenstraße und Barbarossaplatz

Lochnerstraße

Luxemburger Straße

Kyffhäuserstraße

Meister-Ekkehart-Straße

Meister-Gerhard-Straße

Moselstraße zwischen Zülpicher und Luxemburger Straße

Rathenauplatz

Roonstraße zwischen Lindenstraße und Barbarossaplatz

Wilhelm-Waldeyer-Straße.

Zülpicher Straße zwischen Universitätsstraße und Roonstraße

Zülpicher Platz

Altstadt

Am Domhof (die Ausfahrt aus den Parkhäusern bleibt möglich. Die Einfahrt kann gegebenenfalls nur eingeschränkt möglich sein)

Am Hof

Augustinerstraße

Auf dem Brandt

Bechergasse

Bolzengasse

Bürgerstraße

Deutzer Brücke vom Rechtsrheinischen (Deutz) ins Linksrheinische (Heumarkt)

Gülichplatz

Gürzenichstraße

Große Neugasse

Kleine Budengasse

Kleine Sandkaul

Kurt-Hackenberg-Platz

Marsplatz

Martinstraße

Markmannsgasse

Obenmarspforten

Quatermarkt

Seidenmacherinnengässchen

Steinweg

Umfahrung am Heumarkt

Unter Goldschmied

Heumarkt

Alter Markt

Innenstadt (bei Bedarf)

Friesenstraße

Schaafenstraße

11.11. in Köln: LKW-Verbot in der gesamten Innenstadt

Zudem gilt am 11.11.2022 in der gesamten Kölner City ein LKW-Verbot. Die Stadt dazu: „Es wird für Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht ab 7,5 Tonnen ausgesprochen und gilt von Freitag, 11. November, 8 Uhr, bis Samstag, 12. November 2022, 4 Uhr.“