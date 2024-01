In Köln: Jan Böhmermann nimmt “höchsten Podcast Deutschlands” auf

Die neueste Folge des beliebten Podcasts „Fest und Flauschig“ mit Jan Böhmermann und Olli Schulz hat dieses Mal sehr kurios begonnen. So meldete sich der ZDF-Moderator zum Start der Ausgabe aus einer Limousine, mit der er seinen Co-Host aus dem Hotel abholt. Dieser ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was sein Kollege mit ihm vorhat.

Für Schulz war es daher eine umso größere Überraschung, als er feststellte, dass die neueste Aufzeichnung in der Aussichtsplattform des Colonius-Turms in Köln stattfindet – dem höchsten Gebäude Nordrhein-Westfalens.

„Fest und Flauschig“-Aufzeichnung in mehr als 160 Metern Höhe

Die Plattform befindet sich in fast 160 Metern Höhe und hat mehrere Etagen. Seit 1999 ist das insgesamt 266 Meter hohe Bauwerk für Besucher geschlossen. „Ich hab‘ den Schlüssel organisiert“, sagt Böhmermann während der Fahrt zum Turm.

Auf der Plattform angekommen, kann Schulz seinen Augen zunächst nicht trauen: „Alter, das ist mega“, sagt er völlig verblüfft. Aufgezeichnet wurde in der mittleren Etage des Turms und somit auf 166 Metern Höhe. Der Podcast vom 28. Januar 2024 trägt daher den Namen „Der höchste Podcast Deutschlands“.

So sah das Set von „Fest und Flauschig“ im Colonius-Turm aus

Da Hörer gewöhnlich nur wenig vom Aufnahme-Set zu Gesicht bekommen, teilte Böhmermann auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) einige Bilder aus der Location. Sie zeigen Böhmermann und Schulz, wie sie im Colonius an Tischen vor den Mikros sitzen, ihre Sendung aufnehmen und dabei einen grandiosen Blick über die Dächer der Stadt genießen. Auch ein Erinnerung-Selfie auf der Aussichtsplattform des Turms durfte nicht fehlen. Am tollen Anblick kann sich Böhmermann nicht sattsehen. „Es ist wirklich ein einmaliger Ausblick“, sagt er am Ende des Podcasts.

Der höchste Podcast Deutschlands: #festundflauschig kommt diese Woche (als kleine Überraschung für Olli) aus dem seit 25 Jahren leerstehenden Kölner Fernsehturm. Aufzeichnungshöhe: 159 Meter.https://t.co/MEHCRtqdGX pic.twitter.com/U3hijckp08 — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) January 27, 2024

Über den prominenten Besuch freut sich auch die Eigentümerin des Colonius, die Deutsche Funkturm GmbH. „Schön, dass ihr uns im Colonius besucht habt“, schreibt sie unter das Posting. „Gerne next time in unserem Berliner Fernsehturm, dann ist ‚Fest und Flauschig‘ wirklich der ALLERhöchste Podcast Deutschlands“, fügt sie mit einem zwinkernden Auge hinzu. Die Aussichtsplattform liegt dort auf rund 203 Metern Höhe.

