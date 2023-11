Jan Böhmermann geht 2025 auf Live-Musik-Tournee – Auftritte auch in NRW

Anfang 2025 will der 42-jährige TV-Satiriker Jan Böhmermann wieder auf eine Live-Musik-Tournee gehen. Mit dabei ist das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, das schon viele Jahre fester Bestandteil von Böhmermanns TV-Show „ZDF Magazin Royale“ ist.

Wie sein Management am Sonntag (26. November) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, geht es am 13. Januar 2025 in Frankfurt am Main los. Zu den insgesamt 15 Stationen zählen auch Stopps in den NRW-Städten Köln und Essen. In Zürich und Wien soll es ebenfalls jeweils einen Auftritt geben. Die Tour dauert den Angaben zufolge bis zum 1. Februar 2025. Der Kartenverkauf startet am 29. November 2023.

Das Motto heißt „Eisern Ehrenfeld“. In Köln-Ehrenfeld liegen die Studioräume von Böhmermanns ZDF-Satireshow. Die Tour wird als „satirisch-politische Revue, subversive Show“ mit „herausragender Musik und spitzer Lyrik“ beschrieben. Es ist die inzwischen vierte gemeinsame Tournee für Böhmermann und das Orchester.

dpa