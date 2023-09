Herbstferien 2023 in NRW: So verkürzt ihr eure Wartezeiten am Flughafen Köln/Bonn

Am Wochenende starten die Herbstferien in NRW und damit einhergehend für viele Menschen die Sehnsucht, einen entspannten Urlaub in der Ferne zu verbringen. Damit der Urlaub mit dem Flugzeug bereits am Flughafen stressfrei und sicher starten kann, empfiehlt die Bundespolizei, sich schon vor der Urlaubsreise über wichtige Regularien zu informieren.

Herbstferien 2023 am Flughafen Köln/Bonn: So gelingt der Sicherheitscheck schneller

So sollten die Reisedokumente vor Reiseantritt auf ihre Gültigkeit kontrolliert werden. Jede Person benötigt ein eigenes Ausweisdokument. Informiert euch bei der Fluggesellschaft über die aktuellen Sicherheitsbestimmungen und Beförderungsbedingungen. Im Handgepäck dürfen etwa keine Waffen, spitze oder scharfe Gegenstände und brennbare Stoffe mitgeführt werden.

Darüber hinaus könnt ihr eure eigene Sicherheitskontrolle erheblich beschleunigen und zugleich die Wartezeit aller anderen Mitreisenden reduzieren, in dem ihr euch gut auf die Sicherheitskontrolle am Flughafen vorbereitet:

möglichst auf ein Handgepäckstück pro Person beschränken

nur Flüssigkeiten von maximal 100 ml pro Einheit mitführen

Flüssigkeiten in wiederverschließbaren Tüten transportieren

elektronische Geräte separat in die Schale legen

Jacken und Mäntel vorab ausziehen und bereitlegen

kleine Gegenstände aus den Hosentaschen nehmen

Uhren und Schmuck direkt ablegen

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass Passagiere ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt abstellen sollten. Auch an Flughäfen treiben sich Taschendiebe herum.

Parken am Flughafen Köln/Bonn: So geht es am günstigsten

Herbstferien NRW: Wie lange vor dem Flug sollte man am Flughafen Köln/Bonn sein?

Der Flughafen Köln schreibt auf seiner Webseite: „Besonders in verkehrsreichen Zeiten (z.B. Herbstferien NRW, Anmerkung der Redaktion) kann es zu längeren Wartezeiten kommen.“ Daher wird Passagieren geraten, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Airport zu sein. Außerdem empfehlenswert sei der Online-Check-in übers Internet. So haben Kunden bereits bei ihrer Ankunft am Flughafen die Bordkarte auf dem Handy und müssen nicht mehr zum Check-in-Schalter.

Herbstferien NRW: Ab wann ist der Online-Check-in am Flughafen Köln/Bonn möglich?

Eurowings: 72 Stunden vor Abflug

Easyjet: 30 Tage vor Abflug

RyanAir: 60 Tage vor Abflug

Fluggäste sollten generell aber immer ausreichend Zeit für Check-in, Sicherheitskontrolle und Gate-Suche einkalkulieren. Zudem sollten sie auf Durchsagen achten, da sich die Gates auch mal kurzfristig ändern können.

Herbstferien NRW: Gepäckaufgabe und Vorabend-Check-in am Flughafen Köln/Bonn

Wer am Tag der Abreise Zeit und vor allem Nerven sparen will, kann sein Gepäck bereits am Vorabend am Flughafen Köln/Bonn abgeben. Aber Vorsicht: Dieses Angebot gilt nur für Eurowings-Passagiere. Andere Airlines bieten keinen Vorabend-Check-in am Flughafen Köln/Bonn an.

An Schalter 118 können Fluggäste zwischen 18 und 20 Uhr ihr Gepäck für die Abreise am Folgetag (Abflug spätestens 12 Uhr) aufgeben. Der Flughafen empfiehlt, schon vor der Gepäckaufgabe online eingecheckt zu haben.