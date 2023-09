Schock für Urlauber: Populäre Airline zieht sich vom Flughafen Köln/Bonn zurück

Der Flughafen Köln/Bonn rüstet sich für den Winter: Ab dem 15. Oktober 2023 gilt der neue Winterflugplan – und der wurde gleich mit zwei neuen Zielen ergänzt. Doch das ist noch nicht alles: Die Fluggesellschaft Condor sollte ab dem 28. Oktober eigentlich viermal wöchentlich in Richtung Ägypten durchstarten – doch daraus wird nun nichts.

Urlaub in Hurghada in Ägypten – für viele Touristen ein Traumziel. Eigentlich sollte der Flug zum populären Standort am Roten Meer ab dem 28. Oktober 2023 auch von Köln aus möglich sein. Wie der Kölner „Express“ auf Anfrage bei Condor erfahren hat, mussten diese Pläne allerdings aufgrund von „Kapazitätsengpässen“ gestrichen werden.

Die Flüge gestutzt: Condor konzentriert sich auf Hauptflughäfen

Der Flughafen Köln/Bonn ist dabei übrigens nicht der einzige Ort, von dem sich Condor zurückzieht: Auch in Berlin und Wien sollen Flüge der deutschen Fluggesellschaft mit Basis in Frankfurt gestrichen werden. Laut Condor-Sprecherin wolle man sich „diesen Winter komplett auf ihre Hauptabflughäfen konzentrieren“. Für den benachbarten Flughafen Düsseldorf, einer der Hauptabflughäfen von Condor, wurden hingegen noch keine Abbaupläne bekannt.

Zuletzt flog Condor im Sommer 2022 vom Flughafen Köln/Bonn aus viermal pro Woche nach Mallorca. Wann und ob die Fluggesellschaft erneut vom kölschen Boden aus durchstarten wird, ist unklar.