Flughafen Köln/Bonn verbucht Reiseaufkommen von 1,7 Millionen Passagieren in den Sommerferien

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind vorbei. Während das Wetter hierzulande eher zu wünschen übrig ließ, zog es viele Urlauber in den Süden Europas in die Sonnenregionen. Das hat sich auch auf die Flughäfen in NRW ausgewirkt, die fast wieder an das Niveau von 2019 und damit vor der Pandemie angekommen sind.

So hat der Flughafen Köln/Bonn in den vergangenen gut sechs Wochen insgesamt 1,7 Millionen Menschen abfliegen oder ankommen lassen. Allein im Juli waren es 1,1 Millionen Gäste. Wie die Verantwortlichen gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigten, sind das 86 Prozent dessen, was im Jahr 2019 an Urlaubern bewegt wurde.

Vor allem der vergangene Sonntag als letzter Tag der Ferien hatte es noch einmal in sich. Hier waren es allein 41.000 Reisende, insgesamt kamen das komplette letzte Wochenende in Köln rund 120.000 Passagiere an oder flogen ab. Entsprechend erfreut zeigte sich auch der Chef des Flughafens Köln/Bonn, Thilo Schmid: „Es ist sehr erfreulich, dass die Erholung im Luftverkehr weiter voranschreitet und wir in den Sommerferien noch einmal mehr Fluggäste als im Vorjahr begrüßen konnten.“

Flughafen Köln/Bonn: Weiter große Reiselust spürbar

Wie auch in den vergangenen Jahren waren vor allem die Türkei (430.000), Spanien (350.000) und Italien (150.000) die beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Allein fast 200.000 Reisende zog es nach Antalya, gefolgt von Mallorca (180.000) und Istanbul (115.000). Zwar sind die Sommerferien seit Montag vorbei, doch nach Entspannung sieht es an den Flughäfen weiterhin nicht aus. Stattdessen geht man weiter von einem erhöhten Reiseaufkommen aus.

Bis zum Herbst soll das Niveau anhalten, auch im August und September rechnen die Verantwortlichen mit großer Reiselust. Dass sich in den zurückliegenden Wochen das große Chaos aus dem vergangenen Jahr nicht wiederholt hat, lag am Maßnahmenpaket, welches von den Verantwortlichen zur Verbesserung der Abläufe erlassen wurde. Damals waren vor allem die Sicherheitskontrollen für massive Verzögerungen verantwortlich.

„Die umfangreichen Vorbereitungen haben dazu beigetragen, dass der Flughafenbetrieb sowohl in den Terminals als auch in der Flugzeugabfertigung in den Ferien reibungslos und ohne nennenswerte Wartezeiten sehr gut funktioniert hat“, resümierte Schmid.