„Harry Potter“-Ausstellung in Köln: Lohnt sich der Besuch? Das müsst ihr wissen!

Mit einem eigenen Zauberstab bewaffnet und tierisch gespannt: Im Odysseum in Köln dreht sich ab sofort alles rund um Harry Potter und die dazugehörige Ausstellung „Visions of Magic“. Der Hype scheint immens, vor allem die Termine am Wochenende sind bereits weit ins nächste Jahr hinein ausverkauft. Dabei ist die Ausstellung nicht besonders günstig – lohnt sich ein Besuch überhaupt?

Zugegeben: „Visions of Magic“ muss sich in Sachen spektakulär inszenierter Kulissen kaum vor „Jurassic World“, der Vorgänger-Ausstellung rund um Dinos, verstecken. Gleich zu Beginn nimmt euch der „Fahrende Ritter“, ein dreistöckiger Bus für Hexen und Zauberer, mit auf eine Reise durch mal mehr, mal weniger bekannte Orte der „Harry Potter“-Welt. Dabei sausen die Lichter der Großstadt stilvoll an euch vorbei, während sich die Augen der Kids mit Staunen füllen. Ja, das ist super gemacht, so kann es gerne weitergehen!

Wer sich im „Harry Potter“-Kosmos auskennt, wird im Odysseum unzählige Easter-Eggs und liebevolle Details finden: Mit einem eigenen Zauberstab fühlt ihr euch schnell selbst wie ein Zauberlehrling, viele Besucher neben euch verfallen in kindliche Freude und hauen ein „Stupor!“, „Expelliarmus!“, „Incendio!“ und „Lumos!“ nach dem nächsten raus. So greift der Zauber in der Gruppe schnell auch auf eher introvertierte Besucher über – eine helle Freude!

„Harry Potter“-Hype in Köln: Gibt es noch Tickets?

Zuerst einmal das Wichtigste: Wer mit der Idee anbandelt selbst mal die „Visions of Magic“ im Odysseum in Köln zu erleben, der sollte sich besser jetzt, als morgen um Tickets kümmern – und das sagen wir ohne jegliches Werbe-Interesse, denn die Veranstaltung generiert auch so bereits mehr als genug Hype. Die Preise zwischen 30 und 36 Euro für Erwachsene sind dabei sicher nicht günstig, aber für das Gebotene dennoch akzeptabel: Schließlich ist die Ausstellung in dieser Form weltweit einzigartig.

Einziger Malus, dem man „Visions of Magic“ vielleicht ankreiden könnte: Wie bereits bei „Jurassic World“ ist der Spaß recht kurz – kaum hat man es sich in der Welt der Zauberer gemütlich gemacht, begrüßt euch auch schon der Ausgang. Selbst wer jeden kleinen Info-Schnipsel mitnimmt, wird kaum über 90 Minuten beschäftigt – eher unaufmerksame Gäste, deren Kids auch gerne mal vorrennen, dürften bereits nach knapp einer Stunde das Ende sehen.

Status Quo am 10. Dezember 2023: Sämtliche Wochenenden bis Ende März 2024 sind ausverkauft! Termine unterhalb der Woche werden im Januar knapp, sind im Februar aber noch erhältlich. Insgesamt läuft die Veranstaltung bis zum 2. Juni 2024 – eine weitere Verlängerung ist ziemlich sicher nur eine Frage der Zeit. Die Übersicht aller freien Termine findet ihr auf der offiziellen Homepage.

„Harry Potter: Visions of Magic“ – Easter Eggs: Worauf sollte man achten?

Bereits zum Start der Ausstellung werden euch die Zauberstäbe erklärt, die euch auf eurem Weg durch die „Visions of Magic“ begleiten. Mit einem „Touch“ aktiviert ihr die Stäbe und könnt damit kleine Nebelwirbel auf den Wänden aktivieren. Im Raum der Kreaturen gibt es auf diese Weise nette Erklärtexte zu insgesamt sieben magischen Tierwesen zu sehen – Niffler inklusive!

Aber nicht nur das: Auch Lampen lassen sich umfärben und spezielle Gegenstände in einer Gasse und einem Wunschraum aktivieren – so könnt ihr zum Beispiel einen Blick auf den legendären, sprechenden Hut werfen, oder eine Harfe zum Spielen anstiften.

Merchandise für echte Muggle

Bevor es dann am Ende wieder nach Hause geht, führt euch die Ausstellung (natürlich!) in einen fulminant gestalteten Merchandise-Raum: Hier könnt ihr eure Geldbörse gehörig schröpfen, um an einige kultige Harry-Potter-Accessoires zu kommen. Ob Niffler-Kuscheltier oder Schokofrösche, ob Bertie Botts Bohnen, Tasse oder T-Shirt – die Auswahl ist riesig, die Preise hoch.

„Harry Potter“ im Kölner Odysseum: Anreise und Parken

Die Anreise ins Odysseum gestaltet sich recht simpel: Von der A3 kommend seid ihr binnen kürzester Zeit vor Ort. Folgt einfach der B55a in Richtung Deutz/Lanxess Arena. Vor der Zoobrücke geht es dann hinab auf die Straße des 17. Juni – von hier umkreist ihr das bereits sichtbare Odysseum und stellt euer Auto zu einem recht humanen Stundenpreis (2,50 Euro die erste Stunde, jede weitere 1,50 Euro) bequem im unterirdischen Parkhaus ab. Bei der Einfahrt wird euer Kennzeichen gescannt – bei der Bezahlung benötigt ihr kein Ticket, sondern nur die Nummer von eurem Kennzeichen.

Tipp: Jacken und Mäntel könnt ihr gleich im Auto lassen!

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln nutzt ihr von Köln-Deutz aus beispielsweise die Straßenbahnlinien 1 und 9 bis zur Haltestelle Kalk-Post. Alternativ fahrt ihr mit den S-Bahn Linien S12 oder S19 sowie der Regionalbahn RB25 bis zur Haltestelle Trimbornstraße. Gleich gegenüber vom Odysseum hält außerdem die Buslinie 150 an der Station Corintostraße.

Familienausflug nach Köln: Was ihr nach Harry Potter noch unternehmen könnt

Das Odysseum ist nur wenige Meter von den Köln Arcaden entfernt, einem großen Einkaufscenter mit zahlreichen Shopping-Möglichkeiten, sowie der üblichen Shopping-Center-Gastronomie. Im Obergeschoss könnt ihr die Kids in einer kleinen Arcade beschäftigen. Wer sich nach dem „Harry Potter“-Besuch in der Welt der Muggel etwas erden will, der kann hier sicher noch ein bis zwei Stunden totschlagen.

Wer noch schnell einen Bissen futtern will, der schaut derweil beim bekannten Fast-Food-„Mc“ gleich nebenan vorbei. Für Musik-Fans extrem empfehlenswert: Der riesige „Music Store“ in unmittelbarer Nähe gehört zu den beeindruckendsten Musikgeschäften in ganz NRW und erschlägt euch mit einer gigantischen Auswahl über mehrere Ebenen.