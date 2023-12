Harry Potter in Köln: Zauberhafte Eindrücke der „Visions of Magic“-Ausstellung im Odysseum

Willkommen in der Welt von Harry Potter: Wo vor kurzem noch Dinos für Furore sorgten, macht es sich ab sofort die neue Ausstellung „Visions of Magic“ wohnlich. Im Odysseum, einen Abenteuermuseum in Köln-Kalk, unweit der Messe und Lanxess Arena, dürft ihr seit dem 8. Dezember 2023 selbst die Zauberstäbe schwingen und die Welt von Harry Potter in einer interaktiven Ausstellung erforschen.

So viel vorab: Es lohnt sich – und das nicht nur für Fans des riesigen Franchises, sondern auch für alle, die sich auf ein buntes Abenteuer begeben wollen. Wir waren zur Premiere am Freitag vor Ort und zeigen euch erste Bilder aus der Ausstellung. Dennoch eine Warnung und eine Empfehlung: Am besten geht ihr vollkommen uninformiert in die Ausstellung – so macht es am meisten Spaß! Die oben verlinkten Bilder enthalten natürlich bereits den ein oder anderen Spoiler.

Harry Potter in Köln: Tickets an den Wochenenden bis März ausverkauft

Was definitiv keinen Spaß macht, ist die Suche nach Tickets: Der Dezember ist bereits komplett ausverkauft, ebenso alle Wochenenden im Januar und Februar 2024 – lediglich unterhalb der Woche finden sich noch vereinzelte Möglichkeiten. Aufgrund des immensen Andrangs wurde die Ausstellung bereits bis zum 2. Juni 2024 verlängert.

Bei der Ticketauswahl müsst ihr euch vorab für eine feste Zeit entscheiden – meist werden Termine von 10 bis 19.30 Uhr im Halbe-Stunde-Takt vergeben. Für die Ausstellung selbst benötigt ihr ca. 60 bis 90 Minuten.

Kostenpunkt für die „Visions of Magic“: 29,90 Euro für Erwachsene (ab 16 Jahre) und 23,90 Euro für Kinder und Jugendliche (5 bis 15 Jahre). Kinder unter 5 Jahren kommen kostenlos rein, ebenso eine Begleitung für Menschen mit Behinderung. Studenten, Schüler und Senioren zahlen den Kinderpreis, Familien 25,98 Euro (5 oder 10 Personen). Weitere Infos findet ihr über harrypottervisionsofmagic.com.