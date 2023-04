Disney100 – The Concert in Köln: Gibt es noch Tickets für die Show in der Lanxess-Arena?

Fans von Mickey Maus, Donald Duck oder den Pixar-Filmen haben in diesem Jahr Grund zum Feiern: Die Walt Disney Company zelebriert ihr 100-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums tourt die Konzertreihe „Disney in Concert“ unter dem Namen „Disney100 – The Concert“ durch ganz Europa und macht auch Halt in der Lanxess-Arena in Köln.

Besucher bekommen hier die schönsten Lieder und Soundtracks aus 100 Jahren Disney-Geschichte zu hören. Gespielt werden eindrucksvolle Stücke aus Filmen wie „Die Schöne und das Biest“ und „Mary Poppins“. Aber auch mit den Oscar-prämierten Filmmelodien aus den Welten von „Star Wars“ oder den „Marvel“-Comicfilmen werden von dem Hollywood-Sound-Orchester zusammen mit talentierten Starsolisten aufgeführt.

Wir haben alle wichtigen Infos rund um das Jubiläumskonzert, den Spielzeiten, den Eintrittskarten und mehr für euch zusammengestellt.

„Disney100 – The Concert“ in Köln: Wann findet das Konzert statt?

Die Kölner Ausgabe von „Disney100 – The Concert“ findet am Mittwoch, den 26. April, in der Lanxess-Arena statt. In diesem Jahr wird es voraussichtlich nur ein Konzert in der Domstadt geben. Denn ein weiterer Auftritt ist erst wieder für April 2024 geplant.

„Disney100 – The Concert“ in Köln: Wie sieht der Zeitplan aus?

Der Abend für das Disney-Konzert in der Lanxess-Arena in Köln wird voraussichtlich so aussehen:

Einlass: 18 Uhr

Beginn der Aufführung: 20 Uhr

Jede Vorstellung dauert etwa 2 Stunden und 15 Minuten inklusive einer kleinen Pause.

„Disney100 – The Concert “ in Köln: Gibt es noch Tickets?

Über den Ticket-Shop Eventim kommen Disney-Fans derzeit noch an die begehrten Konzertkarten. Allerdings solltet ihr nicht mehr allzu lange mit der Buchung eines Tickets warten. So ist die Sitzplatzkategorie 5 bereits restlos ausverkauft. Da das Konzert außerdem bereits in wenigen Tagen stattfindet, kann davon ausgegangen werden, dass das Interesse auf die verbliebenen Karten nicht gerade gering ausfällt.

„Disney100 – The Concert“ in Köln: Was kosten die Tickets?

Mit der Sitzplatzkategorie 5 sind die günstigsten Konzertkarten bereits ausverkauft. Tickets für die Kategorien 1 bis 4 sind allerdings noch vorhanden. Der Preis startet hier ab 69,90 Euro für einen Sitzplatz.

„Disney100 – The Concert“ in Köln: Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bei voller Auslastung finden bis zu 20.000 Besucher einen Platz in der Lanxess-Arena. Da bereits eine Sitzplatz-Kategorie komplett vergriffen ist, wird die Halle am 26. April mit Sicherheit gut gefüllt sein.

„Disney100 – The Concert“ in Köln: Sind die Konzerte für Kinder geeignet?

Grundsätzlich möchte der Veranstalter mit „Disney100 – The Concert“ ein breites Publikum ansprechen. Ein Einlass für Kinder unter sechs Jahren ist dennoch nicht möglich. Ansonsten steht das Konzert jedem Disney-Liebhaber offen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass während der Aufführungen Spezialeffekte wie Nebel, Dunst, Pyrotechnik und Stroboskoplichter verwendet werden.

„Disney100 – The Concert“ in Köln: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess-Arena?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Lanxess-Arena mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Gleich drei Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Halle. Diese wären: „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS Arena“ und „Deutz Technische Hochschule“. Folgende Linien halten an den jeweiligen Haltestellen:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

„Disney100 – The Concert“ in Köln: Wo kann ich parken?

Wer mit dem Auto anreist, hält nach den Hinweisschildern „Lanxess Arena“ und „Koelnmesse“ Ausschau. Diese bringen euch von der Kölner City stressfrei zum Konzertgelände. In unmittelbarer Nähe der Lanxess-Arena befindet sich der Bahnhof „Köln Deutz“. Dort findet ihr eine Menge Parkhäuser, wo ihr eurer Auto während der Veranstaltung sicher abstellen könnt.

In diesen NRW-Städten finden weitere Aufführen von „Disney100: The Concert“ statt

Wer es am 26. April nicht nach Köln in die Lanxess-Arena schafft, muss nicht leer ausgehen. „Disney100 – The Concert“ tourt auch durch weitere Städte in NRW. So findet am Samstag, den 29. April, eine Aufführung in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen statt. Alternativ erwartet euch der fabelhafte Disney-Soundtrack auch am Mittwoch, den 3. Mai, in der Westfalenhalle in Dortmund.