Bei Sondierungsarbeiten wurde am Dienstagmittag, 11. Oktober 2022, auf dem Schulgrundstück des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums an der Leybergstraße in Köln-Sülz (NRW) ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder. Das Kampfmittel muss noch am Dienstag entschärft werden. Dafür muss der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Das Ordnungsamt entscheidet über Absperrung und Evakuierung. Der endgültige Gefahrenbereich wurde vom KBD mit einem Radius von etwa 300 Metern festgelegt. Rund 2.200 Personen werden von Evakuierungen betroffen sein. Wann der Blindgänger entschärft wird, steht noch nicht fest.

Eine Anlaufstelle wird in der Turnhalle der Sportanlage am Südstadion, Klaus-Ulonska-Weg, 50969 Köln, eingerichtet. Diese hat bereits geöffnet. Der Zugang zur Turnhalle ist über die Vorgebirgstraße oder über den Vorgebirgsglacisweg möglich.

Bombenfund an Kölner Gymnasium: Diese Straßen sind gesperrt

Rund um den Gefahrenbereich werden sukzessive folgende Straßensperren aufgebaut. Der folgende Bereich sollte daher großräumig umfahren werden:

Rhöndorfer Straße zwischen Weißhausstraße und Rhöndorfer Straße, Höhe der Hausnummern 12 und 17

Luxemburger Straße/Ecke Rennebergstraße

Luxemburger Straße/Ecke Leybergstraße

Luxemburger Straße/Ecke Dürerweg

Unkeler Straße, in Höhe der Hausnummern 19 und 22

Aegidienberger Straße, in Höhe der Hausnummern 16 und 19

Erpeler Straße, in Höhe der Hausnummern 30 und 51

Linzer Straße, in Höhe der Hausnummern 47 und 54

Des weiteren werden rund um den endgültigen Evakuierungsbereich werden weitere kleine Sperren eingerichtet, so dass niemand mehr über Fuß- und Radwege in den Evakuierungsbereich gehen oder fahren kann. Der Luftraum wird kurzfristig für den Entschärfungszeitraum gesperrt.