Bombenfund in Köln: rund 3200 Personen von Evakuierung betroffen

Bei Sondierungsarbeiten wurde am Dienstagvormittag, 30. August 2022, im Bereich Malteserstraße in Köln-Buchheim ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder. Die Fliegerbombe muss noch am Dienstag entschärft werden. Dafür muss der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Düsseldorf und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Aktuell wird von rund 3.200 Personen ausgegangen, die im 300-Meter-Radius um den Fundort gemeldet sind und evakuiert werden müssen. Der erste Klingeldurchlauf findet bereits statt. In der Gesamtschule Rendsburger Platz (Rendsburger Platz 1) wird die Anlaufstelle für evakuierte Personen eingerichtet. Sie ist für Anwohner bereits geöffnet.

Wann genau der Blindgänger entschärft wird, steht noch nicht fest.

Mehr in Kürze.