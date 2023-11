Behörden-Ranking 2023: Kölner Kundenzentren auf dem vorletzten Platz

Wo in Deutschland sind die Bürger mit der Behördenarbeit vor Ort sehr zufrieden? Und wo ist das nicht der Fall? Diese Fragen hat sich der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg (VSVBB) gestellt und in einer aktuellen Studie seine Ergebnisse präsentiert. Die Stadt Köln kam dabei jedoch nicht besonders glimpflich davon.

So landete sie im diesjährigen Behörden-Ranking bundesweit auf Platz 39 von 40. Die Kölner Kundenzentren bilden somit das Schlusslicht der Bewertung. Gerade einmal 2,81 von fünf möglichen Sternen konnten die neun Behörden der Domstadt bei der VSVBB-Analyse erzielen. Damit liegen sie weit unter dem bundesweiten Durchschnittswert von 3,62 Sternen. Insgesamt wurden neun Kundenzentren der Domstadt mit in die Bewertung aufgenommen.

Zwei Kölner Standorte auf den letzten Plätzen

Doch nicht nur das: Auch im Sonderranking der am negativsten bewerteten Behörden Deutschlands sind gleich zwei Kölner Kundenzentren mit vernichtenden Beurteilungen vertreten. So wurde das Kundenzentrum in Kalk mit 2,4 Sternen (Platz 9 im negativ Ranking) abgestraft, die Behörde in Mülheim kam sogar nur auf 2,3 Sterne (Platz 6). Damit befinden sich die beiden Anlaufstellen deutschlandweit auf den letzten Plätzen.

Schaut man sich die Google-Rezensionen der Zentren in Kalk und Mülheim an, wird deutlich, dass lange Wartezeiten und die schlechte Vergabe von Terminen häufig der Grund für die negativen Bewertungen ist. „Früh morgens stehen schon um die 50 Personen draußen Schlange“, schreibt beispielsweise ein User in seiner Kritik zum Kundenzentrum Kalk. Auch in Mülheim sehen die Bewertungen nicht besser aus: „Termine werden erst nach 3 Monaten vergeben“ und „Man muss eine Stunde in der Schlange stehen obwohl […] nur mit Terminen gearbeitet wird“, heißt es von einem anderen Nutzer.

Beim letzten Behörden-Ranking des VSVBB im April 2023 belegte die Stadt Köln noch den 38 Platz, dieses Mal musste die Bewertung um einen Platz nach unten korrigiert werden. Nur die Behörde in Mönchengladbach, welche 2,1 von fünf Sternen erhielt, rankte in der aktuellen Studie schlechter. Auch für die Behörden in Duisburg (Platz 38) und Bonn (Platz 37) fielen die Bewertungen besonders schlecht aus.

In diesen NRW-Städten gibt es die besten Behörden

Angeführt wurde das Ranking dieses Mal von Bielefeld mit überdurchschnittlichen 4,11 Sternen. Auf die Top-Bewertung folgen Bochum (4,06) und Freiburg im Breisgau (4,05). Neben Berlin ist Bielefeld die einzige Stadt in der Analyse, welche zugleich zwei der bestbewerteten des Landes zählt: So erhielten die Bürgerberatung Brackwede (4,6 Sterne, Platz sechs) sowie das Bezirksamt Jöllenbeck (4,5 Sterne, Platz neun) Spitzenbewertungen.

Jedoch findet sich in Bielefeld auch eine der am schlechtesten eingestuften Behörden: Mit 2,3 Sternen landete die Bürgerberatung im Stadtteil Dornberg im Sonderranking abgeschlagen auf den hintersten Plätzen.

Für seine Beurteilungen analysierte der VSVBB Google-Bewertungen von Behörden in den 40 einwohnerreichsten Städten Deutschlands, in denen Bürger Ausweis- und Meldeangelegenheiten erledigen können. Stichtag war dabei der 2. November 2023. Wenn eine Behörde bis dahin keine Google-Bewertung erhielt, wurde sie nicht im Ranking berücksichtigt.