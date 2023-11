NRW-Studie zeigt: So viele Düsseldorfer fahren täglich zum Arbeiten nach Köln

Um zur Arbeit zu kommen, müssen viele Menschen pendeln. Auch in NRW gibt es viele Personen, die für ihren Job an einen anderen Ort fahren. So sind in Deutschlands größtem Bundesland 2022 rund 4,9 Millionen Beschäftigte regelmäßig zu ihrem Arbeitsplatz gependelt.

Die Zahl der Pendler wuchs damit um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch (8. November) mitteilte. Allein nach Köln pendelten regelmäßig rund 357.000 Menschen. Rechnet man die drei größten NRW-Einpendelstädte Köln, Düsseldorf und Essen zusammen, ergibt sich ein täglicher Pendlerstrom von rund 850.000 Menschen. Wie sich die Pendler auf die verschiedenen Verkehrsmittel verteilen, lässt sich aus der Statistik nicht ablesen.

So viele Menschen pendeln von Düsseldorf nach Köln – und umgekehrt

Dabei ist die Größe der Stadt nicht immer ausschlaggebend für die Anzahl der Einpendler. So zeigt der „Pendler-Atlas“ von IT.NRW, dass mehr Menschen von Köln nach Düsseldorf zum Arbeiten fahren als umgekehrt. So pendeln rund 16.000 Kölner in die Landeshauptstadt, während nur rund 10.000 Menschen aus Düsseldorf nach Köln zur Arbeit fahren. Dabei hat die Domstadt eine viel höhere Einwohnerzahl. Über eine Million Menschen leben hier, während die Landeshauptstadt rund 620.000 Personen ihr Zuhause nennen.

Für die meisten Pendler aus Köln geht es derweil regelmäßig nach Bonn. Hierhin pendeln gut 16.700 Menschen zu ihrem Job. Die größte Personengruppe, die nach Köln zum Arbeitsplatz fährt, kommt hingegen aus Bergisch Gladbach (knapp 18.000).

In Düsseldorf machen die Duisburger (21.000) die größte Gruppe der Einpendelnden aus. Aus der Landeshauptstadt heraus fahren die meisten Menschen währenddessen nach Köln, dicht gefolgt von Neuss. Dorthin pendeln rund 9700 Personen.

Mit Material der dpa