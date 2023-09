„50 Best Bars Deutschland“ 2023: Gleich zwei Kölner Locations in den Top 10

In Köln gibt es unzählige Kneipen und Bars, die einem den Abend versüßen können. Doch welche davon ist die beste? Die vermeintliche Frage auf diese Antwort liefert der diesjährige „Rolling-Pin-Award“. Bei diesem wurde das Little Link in der Maastricher Straße 20 im Belgischem Viertel zu einer der besten Bars in ganz Deutschland gekürt.

Im Voting der „50 Best Bars Deutschlands“ hat die Location den vierten Platz ergattert. Der „Rolling-Pin-Award“ gilt mit mehr als 1000 Votings als einer der größten Awards der Branche und wird daher sogar als „Oscars der Gastronomie“ bezeichnet.

Das Little Link aus Köln ist im Voting die beste Bar NRWs

„Die Getränkekarte liegt im bunten Passformat auf, in Anlehnung an die Verbindung verschiedenster Techniken, Produkte und Mixturen aus aller Welt. Unterteilt in Kategorien wie ‚Avantgardistan‘, ‚High Ball Highlands‘ oder ‚Confooderation'“, schreibt Rolling Pin auf seiner Internetseite über die Bar. „Raffiniert und trotzdem nicht überfordernd. Feingefühl der Extraklasse“. Daneben konnten im Gastro-Check auch die Cocktail-Kreationen sowie die kompakte Speisekarte mit Gerichten wie Trüffel-Sandwich und asiatisch inspirierten Mini-Burgern die Kritiker überzeugen.

„Bei den Rolling-Pin-Awards sind wir heute mit Platz 4 unter den 50 besten Bars Deutschlands und damit als beste Kölner Bar prämiert worden!“, schreibt das Team des Little Link auf seinem Instagram-Kanal und bedankt sich für den großen Support aus der Community: „Wir danken allen, die für uns abgestimmt haben und freuen uns für alle Kollegen, die es in die Top 50 geschafft haben!“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Little Link Bar (@littlelinkbar)

Liebhaber der Location wissen, dass es im Little Link statt Cocktails wie Long Island Ice Tea oder Sex on the Beach, kreative Eigenkreationen auf die Gäste warten. So schlürft ihr hier euren „Ducktail“ aus einer Mini-Badewanne oder genießt einen „Voodoo Mate“ aus einem Vulkan-Glas. In der Vergangenheit wurde die Bar bereits zur „Innovativsten Bar Deutschlands“ und Inhaber Stephan Hinz zum „Barkeeper des Jahres“ gekürt.

>>Weinbar in Köln: Innenstadt, Ehrenfeld, Südstadt und Co. – fünf Top-Locations<<

Im Voting von Rolling Pin wurde die Location nur von der „Imperii Bar“ in Berlin, dem „One Trick Pony“ in Freiburg im Breisgau sowie dem „Pacific Times“ in München geschlagen. Somit ist das Little Link laut Rolling Pin die beste Bar in Köln und ganz NRW.

Auch diese Kölner Bar befindet sich in der Top 10 der „50 Best Bars Deutschlands“

Neben dem Little Link befindet sich noch eine weitere Kölner Bar in den Top 1o des diesjährigen Rolling-Pin-Awards. So konnte sich das „Seiberts – Classic Bar & Liquid Kitchen“ am Friesenwall 33 den neunten Platz im Ranking schnappen.

„Neben einer hand­ver­lesenen Champagner- und Spirituosen­auswahl steht für Kenner der ein oder andere seltene Tropfen und edle Klassiker im Repertoire“, heißt es von Rolling Pin in der Bewertung. Daneben punkte die Location mit ihren „frischen und hoch­wertigen Zutaten selbst veredelten, fass­gelagerten Spirituosen“. Auch in die Liste der „50 Best Bars Deutschland“ haben es die Kölner Bars Sudermann (Platz 30) am Sudermannplatz 3 sowie das The Grid (Plazu 46) in der Friesenstraße 62 geschafft.

>>Rooftop-Bars in Köln: 25hours hotel bis Savoy Sky Lounge<<

Obwohl es kein Lokal aus Düsseldorf in das Voting geschafft hat, könnt ihr auch in der Landeshauptstadt leckere Cocktail-Kreationen genießen. Die besten Adressen und Anlaufstellen findet ihr hier.