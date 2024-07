Wetterwarnung für NRW: Starkregen, Gewitter und Hagel erwartet

Menschen aus Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen ein Wettermix aus Regen und gelegentlichen Gewitter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind am Donnerstag insbesondere in der östlichen Hälfte des Bundeslandes örtliche Schauer und Gewitter zu erwarten, wobei Starkregen möglich ist. Abseits davon bleibt es meist trocken, jedoch sind im südlichen Bergland kurze Gewitter nicht völlig ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad, bei schwachem bis mäßigem Wind.

In der Nacht zu Freitag treten gebietsweise teils kräftige Gewitter mit Starkregen auf. Der DWD warnt vor stürmischen Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde und Hagel. Im Laufe des Freitags beruhigt sich die Wetterlage wieder. Die Temperaturen erreichen maximal 19 Grad im Nordwesten und 24 Grad im Osten des Landes. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, bei Schauern und Gewittern kann es jedoch zu starken bis stürmischen Böen kommen.

Auch am Samstag ist im Tagesverlauf mit weiterem Regen zu rechnen, wie der DWD meldet. Gewitter sind erneut möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 19 bis 22 Grad. Der Wind weht mäßig, in exponierten Lagen kann es vereinzelt starke Böen geben.

mit dpa