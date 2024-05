Unwettergefahr in NRW: Gewitter, Starkregen und Hagel erwartet

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf eine Unwettergefahr am Dienstag und einen grauen Rest der Woche einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) breitet sich ab Dienstagmittag schauerartiger Regen aus, der kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel mit sich bringen kann.

Die Meteorologen halten lokal Unwetter durch Starkregen für wahrscheinlich. Besonders in der Südwesthälfte und Teilen der Mitte des Bundeslandes können laut DWD 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, in kleinen Gebieten sogar 60 bis 80 Liter. Zudem werden rund um die Schauer und Gewitter starke bis stürmische Böen und lokal sogar Sturmböen bis 75 km/h erwartet. Nur im äußersten Norden bleibt es bis zum Abend meist trocken. Die Temperaturen erreichen 23 bis 26 Grad.

Den Rest der Woche über bleibt es trüb, aber deutlich ruhiger. Am Mittwoch bleibt der Himmel stark bewölkt, mit Höchsttemperaturen von 18 bis 22 Grad und gebietsweisen Schauern. Auch am Donnerstag wird es bei maximal 19 bis 23 Grad vereinzelt nass. Am Freitag liegen die Temperaturen bei 20 bis 24 Grad, mit Schauern, schauerartigem Regen und teilweise auch Gewittern.

mit dpa