Wetter in NRW: Neue Woche startet mit Regen, Gewittern und Sturmböen

In der kommenden Woche müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf regnerisches und stürmisches Wetter einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird ab Montagmittag immer wieder mit Starkregen und Gewittern, begleitet von Sturmböen, gerechnet. Auch unwetterartiger Starkregen ist nicht ausgeschlossen, so die Wetterexperten.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bei vereinzelten Schauern, die Temperaturen sinken auf 11 bis 8 Grad. Am Dienstag tagsüber wird es meist trocken bleiben, jedoch sind einzelne Schauer, besonders in Ostwestfalen, möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 10 bis 7 Grad, in der Eifel örtlich bis auf 5 Grad.

>>Was tun bei Regen? Das sind die besten Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung<<

Für Mittwoch prognostizieren die Wetterexperten den ganzen Tag über kräftigen Regen und Gewitter, mit Höchsttemperaturen zwischen 18 und 21 Grad. Auch hier können bei Gewittern Sturmböen auftreten. Das Wetter am Donnerstag wird ähnlich stürmisch und regnerisch erwartet.

mit dpa