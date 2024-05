Unwetter in NRW: Gewitter, Starkregen und Sturmböen am Wochenende

In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen am Wochenende auf unbeständiges Wetter mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem für die Regionen Eifel und Rothaargebirge, wo ab Donnerstagmittag einzelne Schauer und örtliche Gewitter mit Starkregen möglich sind. Auch mit Sturmböen ist zu rechnen. Im Norden von NRW bleibt es dagegen verbreitet niederschlagsfrei.

Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad

Die Höchstwerte am Donnerstag liegen zwischen 20 und 23 Grad, in Hochlagen bei um die 17 Grad. Am Freitag setzt sich der schaurige Regen fort, die Temperaturen sinken leicht auf 17 bis 23 Grad, im Bergland auf 15 Grad. Im Tagesverlauf ist mit teils gewittrigem Starkregen zu rechnen. Unwetterartige Niederschlagsmengen sind lokal nicht ausgeschlossen.

Die unbeständige Wetterlage zieht sich durch den Mai wie ein roter Faden: Auch Anfang dieser Woche wurde vor Unwetter und Hagel gewarnt.

Auch am Wochenende Gewitter möglich

Auch am Samstag und Sonntag sind weiterhin vereinzelt Gewitter mit Starkregen möglich. Ab Sonntag soll es dann aber überwiegend heiter werden.

Unsere Tipps fürs regnerische Wochenende: