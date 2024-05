Das Wetter in der neuen Woche hat es in sich: Denn dieses Mal müssen sich Menschen aus NRW auf heftige Wechsel einstellen. So startet der Montag (13. Mai) zwar sonnig und warm, gegen Mittag kann es jedoch zu Starkregen und teils kräftigen Gewittern und Hagel bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht fallen die Temperaturen dann auf 16 bis 11 Grad.

Temperaturen bis 29 Grad und Gewitter: So wird das Wetter am Dienstag

Der Dienstag (14. Mai) startet erneut sonnig. Im Laufe des Tages rechnet der DWD jedoch wieder mit Regen und Gewittern. Die Höchsttemperaturen betragen zwischen 25 und 29 Grad.

Auch der Mittwoch (15. Mai) startet in Westfalen zunächst heiter, später ziehen dann allerdings Regen und Gewitter aus Südwesten auf. Diese können bis in die Nacht anhalten. Die Temperaturen klettern dabei auf Maximalwerte von 21 bis 25 Grad. Am Donnerstag (15. Mai) kommt es bei den gleichen Temperaturen erneut zu schauerartigen Wetter und Regen.