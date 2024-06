Autofahrer auf der A46 bei Wuppertal müssen am Wochenende Geduld mitbringen: Nachdem es bereits im Sommer 2023 eine Sperrung auf der Strecke gab, folgt nun die nächste. So wird der Autobahnabschnitt ab Freitag, den 7. Juni, für mehrere Tage voll gesperrt sein. Was Autofahrer jetzt beachten müssen, erfahrt ihr hier.

Sperrung auf der A46 in NRW: Das kommt auf Autofahrer zu

Die A46 wird zwischen den Anschlussstellen Wuppertal-Elberfeld und Wuppertal-Katernberg in Fahrtrichtung Düsseldorf voll gesperrt. Grund dafür die Sanierung der Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Elberfeld.

Für Autofahrer bedeutet das, dass sie den Streckenabschnitt von Freitag, den 7. Juni ab 20 Uhr, bis Montag, den 10. Juni um 5 Uhr, nicht befahren können. Umleitungen und alternativen Routen werden während dieser Zeit jedoch ausgeschildert sein.