A46 bei Düsseldorf am ersten Septemberwochenende voll gesperrt

Die A46 in Nordrhein-Westfalen ist längst zu einem Synonym für Dauerbaustelle, Stau und Stress geworden. Immer wieder müssen Teile der Autobahn rund um Düsseldorf und Wuppertal gesperrt werden, immer wieder müssen Autofahrer im betroffenen Gebiet lange Fahrten einplanen. So auch ab dem 2. September, denn dann wird die A46 einmal mehr in beide Richtungen dicht gemacht.

Wo wird die A46 gesperrt?

Die A46 wird zwischen Düsseldorf-Bilk und Düsseldorf-Eller voll gesperrt. Beide Richtungen sind dann nicht mehr befahrbar.

Wann wird die A46 gesperrt?

Die Sperrung der A46 zwischen Düsseldorf-Bilk und Düsseldorf-Eller beginnt am Samstag, den 2. September, ab 16 Uhr und endet am Montag, den 4. September, um 5 Uhr morgens.

Warum wird die A46 gesperrt?

Diesmal geht es um Wartungen. So müssen die beiden Tunnel in Wersten und Uni ihre Sicherheitsanlagen überprüfen lassen. Umleitungen sind mit dem roten Punkt ausgeschildert.

Neben der A46 wird es auch noch weitere Sperrungen in Nordrhein-Westfalen geben. So ist auch die A59 bei Leverkusen dicht, ebenso die A40 bei Bochum.