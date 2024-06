Sommerwetter in NRW: So heiß wird es diese Woche wirklich

In dieser Woche dürfen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf sonniges Wetter und sommerliche Temperaturen von bis zu 31 Grad freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Montag trockenes Wetter und reichlich Sonnenschein mit Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad an. Auch am Dienstag bleibt es sonnig und trocken, wobei die Temperaturen auf 26 bis 29 Grad ansteigen. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es nur leicht auf 17 bis 13 Grad ab.

Am Mittwoch bleibt das Wetter heiter und sonnig. Abends könnten im Bergland erste Schauer und Gewitter auftreten, so die Prognose. Mit Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad wird es teilweise schwül. Der Donnerstag beginnt ebenfalls mit Sonnenschein, doch im Laufe des Tages sind im Westen Schauer, Gewitter und Starkregen möglich, bei Höchsttemperaturen von 27 bis 31 Grad.

mit dpa