Das EM-Sommermärchen nimmt in Nordrhein-Westfalen nicht nur sportlich immer mehr Form an, sondern auch das Wetter spielt in den nächsten Tagen mit. Die heutigen Spiele in Dortmund und Köln sowie das morgige Spiel in Gelsenkirchen werden nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei sommerlichen Temperaturen stattfinden. Beim Public Viewing in den Fanzonen soll es demnach trocken bleiben.

Wie der DWD am Dienstag mitteilte, werden Höchsttemperaturen von 27 bis 30 Grad erwartet. Die Nacht auf Mittwoch bleibt wolkenlos, ebenso wie der Tag in den meisten Regionen von NRW. Bei Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad wird es vielerorts schwülwarm.

Auch in der Nacht auf Donnerstag bleibt es trocken. Tagsüber ändert sich das Wetter jedoch. Dichte Quellwolken bestimmen dann das Bild, und im Osten sind Schauer, schwere Gewitter und teilweise Starkregen zu erwarten. Mit Höchsttemperaturen zwischen 27 und 32 Grad bleibt es zumeist schwülwarm.

mit dpa