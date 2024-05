Frühlingsfeste in NRW 2024 – 10 schöne Veranstaltungen im Mai

Der Frühling erwacht in Nordrhein-Westfalen! Mit seinen ersten warmen Sonnenstrahlen und blühenden Landschaften lockt die Jahreszeit zahlreiche Menschen nach draußen. Ob der Gang über das Frühlingsfest, die Ehrung der Tulpenkönigin oder der Besuch auf einem Street Food Festival – in NRW finden im Frühling 2024 viele bunte Veranstaltungen statt, die für Unterhaltung und Abwechslung sorgen.

Hier die wichtigsten Termine und besten Veranstaltungen im Überblick:

Die besten Frühlingsfeste im Mai 2024

Maikirmes in Essen-Steele: 1. Mai 2024

1. Mai 2024 Maikirmes in Ahlen: 1. Mai 2024

1. Mai 2024 Streetfood Thursday im Stahlwerk in Düsseldorf: 2. Mai 2024

2. Mai 2024 Frühjahrskirmes in Bochum-Linden: 3. Mai 2024

3. Mai 2024 Velener Waldgartenmarkt : 3. bis 5. Mai 2024

: 3. bis 5. Mai 2024 Maimesse in Minden: 4. Mai 2024

4. Mai 2024 Porzer Inselfest in Köln: 9. Mai 2024

9. Mai 2024 Frühkirmes in Mönchengladbach-Rheydt: 10. Mai 2024

10. Mai 2024 Mai-Markt in Düsseldorf-Benrath : 11. bis 12. Mai 2024

: 11. bis 12. Mai 2024 Landpartie Schloss Morsbroich: 17. bis 20. Mai 2024

Das waren die Frühlingsfeste in NRW im März 2024

Palmkirmes in Recklinghausen: 15. bis 24. März 2024

15. bis 24. März 2024 Street Food & Music Festival 2024 in Olpe : 15. bis 17. März 2024

: 15. bis 17. März 2024 Stadtfest Arnsberg: 15. bis 17. März 2024

15. bis 17. März 2024 Frühjahrskirmes in Bielefeld-Brackwede: 15. bis 17. und 22. bis 24. März 2024

15. bis 17. und 22. bis 24. März 2024 Frühlingserwachen am Schloss Hardenberg in Velbert: 23. und 24. März 2024

23. und 24. März 2024 Frühlingsfest in Coesfeld: 17. März 2024

17. März 2024 Jülich Frühlingskirmes und Frühlingsfest 2024: 22. bis 24. März 2024

22. bis 24. März 2024 Frühlingskirmes Düsseldorf: 30. März bis 7. April

Diese NRW-Frühlingsveranstaltungen fanden im April statt

Blumen- und Gartenmarkt in Gelsenkirchen: 1. und 2. April 2024

1. und 2. April 2024 Streetfood Thursday im Stahlwerk in Düsseldorf: 4. April 2024

4. April 2024 Mendener Frühling mit Mittelaltermarkt: 6. bis 7. April 2024

6. bis 7. April 2024 Das große Gertrudenhof Tulpenfest bei Hürth: 7. April 2024

7. April 2024 Kempen Frühlingsfest Königlicher Frühling: 6. bis 7. April 2024

6. bis 7. April 2024 Frühlingsfest und Fahrradaktionstag: 7. April 2024

7. April 2024 Grevener Frühling in Greven: 7. April 2024

7. April 2024 Libori in Paderborn: 27. April bis 5. Mai 2024

27. April bis 5. Mai 2024 Landpartie Grafenberg: 27. April bis 1. Mai 2024

27. April bis 1. Mai 2024 Frühlingsfest in Dortmund: 28. April bis 7. Mai 2024

28. April bis 7. Mai 2024 Spargelfest in Rheda-Wiedenbrück: 28. April bis 1. Mai 2024

Frühlingskirmes in NRW 2024

Neben dem Frühlingsfest findet in vielen Städten NRWs auch eine Frühlingskirmes statt. In welchen Städten lockt der fröhliche Rummel Familien und Kirmes-Fans herbei? Hier ist die Übersicht aller Termine in NRW 2024.

