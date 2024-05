Am dritten Juniwochenende lädt der „Mega Trödelmarkt“ Liebhaber von Antiquitäten, Sammlerstücken und Schnäppchen nach Kalkar am Niederrhein ein. In der Messehalle erwartet die Besucher nicht nur rund 400 deutsche und niederländische Aussteller, sondern auch einen entscheidenden Vorteil gegenüber Open-Air-Märkte.

Das steckt hinter dem „Mega Trödelmarkt“ in Kalkar

Im vergangenen Herbst fand hier die erste Auflage des Trödel-Events aus den Niederlanden statt, im März folgte die zweite Runde. Dabei schien das Konzept gut anzukommen, vermutlich auch wegen eines entscheidenden Vorteils: Er ist wetterunabhängig! Stöbern im grauen Regenlicht muss hier also niemand, denn das Trödeln findet ausschließlich in der beheizten und beleuchteten Messehalle statt.

Dazu passend: Startbahn des Flughafens Twente wird zum längsten Flohmarkt der Niederlande

Der Nachhausweg ohne Schnäppchen unterm Arm scheint bei rund 400 Ausstellern fast unmöglich: Hier werden Möbelstücke, Deko, antike Schätze, Second-Hand-Kleidung, Bücher, Musik, Schmuck und Spielzeug für die Kleinen verkauft.

Dahinter steckt der niederländische Veranstalter „Don Events“, der das Ganze wohl kaum aus Zufälligkeit auf den Superlativ „Mega Snuffelmarket“ („Mega Trödelmarkt“) getauft hat.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. In der Catering-Ecke könnt ihr euch mit Snacks und Getränken stärken, während die Kinder auf der Hüpfburg toben.

Alle Infos zum „Mega Trödelmarkt“ im Überblick

Geöffnet hat der Trödelmarkt am Samstag (15. Juni) und Sonntag (16. Juni) von 9 bis 16 Uhr. Pro Person wird ein Eintritt von 5 Euro erhoben, Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt. Das Parken ist kostenlos.

Adresse: Messe- und Kongresszentrum Kalkar/Wunderland Kalkar, Griether Straße 110-120 47546 Kalkar

Dem Regen zum Trotz: Hier finden überdachte Flohmärkte in NRW statt

Der „Mega Trödelmarkt“ in Kalkar ist nicht der einzige Flohmarkt in Nordrhein-Westfalen, der Regen und Unwetter trotzt. Lest hier weiter: Flohmarkt-Spaß trotz Regenwetter: Diese 6 Märkte in NRW sind überdacht.

Alle weiteren Flohmarkt-Termine in NRW 2024 findet ihr hier in der Übersicht.