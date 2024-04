Während anderswo Flugzeuge starten und landen, verwandelt sich der Flughafen Twente in Enschede an drei Wochenenden zwischen Juni und September in ein Paradies für Liebhaber von Vintage und Secondhand: Auf der drei Kilometer langen Startbahn erstreckt sich der längste Flohmarkt der Niederlande.

Rund 300 Stände präsentieren hier ihr Angebot an antiken Möbeln, Kleidung, Schmuck, Büchern, Schallplatten und vielem mehr. Neuware ist auf dem Flohmarkt nicht erlaubt, sodass man hier nur echte Schätze aus vergangenen Zeiten entdecken kann.

Dahinter steckt der niederländische Veranstalter „Don Events“, der unter anderem auch den „Mega Trödelmarkt“ im Wunderland Kalkar am Niederrhein veranstaltet.

Alle Infos zum Trödelmarkt am Flugplatz Twente im Überblick

Der Flohmarkt ist samstags und sonntags jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, für Kinder unter 10 Jahren ist der Eintritt frei.

Die Termine 2024:

29. und 30. Juni

27. und 28. Juli

14. und 15. September

Das Ganze findet entlang des Hangar 11 am Flughafen Twente in Enschede statt. Die genaue Adresse für euer Navi lautet: Vliegveldweg 345, 7524 PT Enschede. Das Parken ist gratis!

Weitere Infos gibt es auf der Website.

