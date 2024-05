Verkaufsoffener Sonntag 2024 in Köln: Am 12. Mai wird geshoppt!

Köln

Verkaufsoffener Sonntag 2024 in Köln: Hier öffnen am 12. Mai die Läden!

2. Mai 2024

Was in Holland und anderen europäischen Ländern gang und gäbe ist, bleibt für Deutsche bis heute ein Highlight: der verkaufsoffene Sonntag. Alle Termine in Köln findet ihr hier im Überblick!