Was ist los am 11.11.2024 in Köln? 9 besondere Karnevals-Partys

Endlich wieder Karneval in Köln: Die Session startet am 11.11.2024 unter dem Motto „FasteLOVEnd – wenn Dräum widder blöhe“. Wo finden die wichtigsten Karnevalsevents in Köln statt? Hier kommt der große Party-Guide für den Elften im Elften.

11.11.2024: Die besten Partys zum Karnevalsauftakt in Köln

Sessionseröffnung am Heumarkt

Die Willi-Ostermann-Gesellschaft lockt auch in diesem Jahr wieder auf ihr eigenes Gelände am Heumarkt in der Kölner Altstadt. Der Einlass beginnt bereits um 7.30 Uhr. Ab 9 Uhr treten die ersten Künstler auf der Bühne auf. Um 11.11 Uhr erfolgt dann die große Sessionseröffnung durch das Dreigestirn. Tickets bekommt ihr hier für 11,11 Euro.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Willi Ostermann Gesellschaft (@willi_ostermann_gesellschaft)

11.11. in der Kölner Lanxess-Arena: „11. im 11. – Immer wieder kölsche Lieder“

Die legenädre Karnevalssause in der Lanxess-Arena findet nicht am 11.11. selbst, sondern am darauffolgenden Samstag, dem 16. November statt. Dennoch wird der 11.11. hier zelebriert. Denn das Motto der Party lautet: „11. im 11. – Immer wieder kölsche Lieder“. Mit dabei ist das Who is Who der kölschen Szene – darunter Kempes Feinest, Cat Ballou, Die Höhner, Brings und viele mehr. Tickets ab 53,50 Euro.

11.11. in Köln: Karnevalsstart im Mainzer Hof

Der Mainzer Hof feiert den Karnevalsauftakt am 11.11. ab 10 Uhr. Das Beste daran: Ihr braucht keine Tickets, es gibt keinen Vorverkauf. Früh da sein lohnt sich!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mainzer Hof (@mainzerhofkoeln)

11.11. in Köln: Sessionseröffnung am Tanzbrunnen

Singe, danze, lache – ein ganzer Tag mit großartiger Stimmung und Live-Musik der Kölner Top-Bands, moderiert von Kultmoderator Linus. „Der Große Kölsche Countdown“ wird von „Die Grosse von 1823 KG e.V.“ veranstaltet und startet ab 10 Uhr. Einlass ist bereits ab 8.30 Uhr. Für Stimmung sorgen Norbert Conrads, die Räuber, die Fidelen Sandhasen, Kasalla und viele mehr. Tickets ab 39,50 Euro.

11.11. in Köln: Sessionsauftakt der Prinzen-Garde in der „The Grid Bar“

Mit „Jeckmarie am 11. em 11.“ feiert die Prinzen-Garde den Sessionsauftakt ab 10 Uhr in „The Grid Bar“ (Friesenstraße 62, 50670 Köln). Tickets für die Kultparty kosten nur 19 Euro. Enthalten sind ein Frühstück (bis 12 Uhr) sowie zwei Kölsch!

11.11. in Köln: Rote Funken feiern im Maritim Hotel

Die „Roten Funken“ lassen es sich zum Karnevalsauftakt in Köln im Maritim Hotel am Heumarkt gut gehen. Neben den bewerten DJs gibt es natürlich auch ein erstklassiges Live-Programm bekannter kölscher Bands. „Rote Funken Alaaf – Die Party“ startet ab 11.11 Uhr. Tickets hier ab 42,08 Euro (inklusive VVK-Gebühr).

11.11. in Köln: Kult-Benefiz-Karnevalsparty im Gürzenich

Die traditionelle Benefiz-Karnevalsparty wird vom „Kleine Erdmännchen vun 1994 e.V.“ in der Festhalle Gürzenich (Martinstraße 29-37) veranstaltet. Einlass ist ab 10 Uhr, Start pünktlich um 11.11 Uhr. Tickets gibt’s hier ab 33 Euro. Mit dabei sind die Funky Marys, Klüngelköpp und viele mehr.

11.11. in Köln: „Do Jeck“ im Dorint Hotel

Die KG Luftflotte e.V. 1926 feiert den 11.11. gebührend im Dorint Hotel am Heumarkt. Mit dabei sind Klüngel Köpp, Kasalla, Cologne Unplugged und viele weitere Stars der kölschen Musikszene. Tickets kosten 39 Euro!

11.11. in Köln: Sessionseröffnung „Ball Raderdoll“ im Pullman Hotel.

Die „Große Braunsfelder KG von 1976 e.V.“ feiert wie immer mit kölschen Bands im Hotel Pullman. Wie das Programm genau aussieht, ist noch nicht bekannt. Tickets sind jedoch schon online für 39 Euro erhältlich.

11.11.2024 in Köln: Die ganze Domstadt im Partyrausch

Neben den großen Events am 11.11. im Tanzbrunnen, am Heumarkt und Co. ist in Köln natürlich überall was los. Etwa in den Brauhäusern rund um den Dom wird der Sessionsbeginn mit Kölsch und halben Hähnchen gefeiert – ganz ohne Tickets und Eintrittspreise. In welchen Kneipen gefeiert wird, erfahrt ihr hier.

Kölner Karneval 2024/2025: Der 11.11. fällt auf einen Montag

Jecke aufgepasst. Wenn ihr am 11.11. feiern wollt, nehmt euch früh genug frei – am besten auch noch am Tag danach. Denn der Sessionsstart fällt in diesem Jahr auf einen Montag. Doch echte Fastelovendsjecke lassen sich davon nicht abhalten.