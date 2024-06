EM-Auftakt heute in Köln: Kostenlose Highlights locken in die Fanzones

Als Host-City der Fußball-EM hat die Stadt Köln sich nicht lumpen lassen: Rund 14 Millionen Euro fließen in den Aufbau der Fanzones, das Sicherheitskonzept und in kostenlose Events für die Fans. Die großen Fanzones für Public Viewing und Unterhaltung mit Kölsch und Co. findet ihr am Heumarkt in der Altstadt sowie am Tanzbrunnen in Deutz. Eine kostenlose EM-Fähre verbindet die Fanzones sogar, sodass ihr zwischendurch wechseln könnt. Auch das Thema Sicherheit steht ganz weit oben: So gilt in der gesamten City während der EM ein LKW-Verbot (hier mehr zu den Hintergründen nachlesen).

Vor jedem Deutschlandspiel finden im Tanzbrunnen außerdem Konzerte kölscher Karnevalsbands statt. Lest hier, welche Bands wann auftreten. Und: Kurz vorm großen EM-Auftakt kommt die Stadt Köln mit einem unterhaltsamen Programm zum Start der Meisterschaft um die Ecke.

EM-Auftakt in Köln: Das Programm in den Fanzones am 14. Juni

12 Uhr: erste Überfahrt der UEFA Euro 2024-Fähre mit Köln EM-Botschafter Toni Schumacher und Maskottchen Albärt

Abfahrt Anlegesteg 9, Trankgassenwerft (gegenüber Musical Dome), Köln-Innenstadt

14 Uhr: Spontanauftritt einer kölscher Band auf dem Alter Markt zum offiziellen Start/Eröffnung der Fanzone Heumarkt

Alter Markt, Köln-Innenstadt

15 -21 Uhr: Silent Disco im Doppeldecker-Bus

Roncalliplatz, Köln-Innenstadt

17 Uhr: Einlassbeginn „Public Viewing für Alle"

Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Köln-Deutz

18 Uhr: Auftritt Stadtrand „Public Viewing für Alle"

Tanzbrunnen

19 Uhr: Auftritt Veedelperlen „Public Viewing für Alle" am Tanzbrunnen

19.25 Uhr: Offizielle Eröffnung des EURO 2024 Festival Cologne durch Bürgermeister Andreas Wolter und Toni Schumacher, EM-Botschafter der Host City Köln

Tanzbrunnen

19.30 Uhr: Konzert Cat Ballou, „Public Viewing für Alle" am Tanzbrunnen

Konzert Cat Ballou, „Public Viewing für Alle“ am Tanzbrunnen 21 Uhr: Start Public Viewing Deutschland – Schottland

