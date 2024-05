Justin Timberlake Tour 2024: Gibt es noch Tickets?

In den 90er-Jahren eroberte Justin Timberlake als Mitglied der Boyband N’Sync die Herzen der Teenies im Sturm. Nach der Auflösung im Jahr 2002 startete Timberlake eine erfolgreiche Solokarriere. Seine Alben „Justified“ und „FutureSex/LoveSounds“, mit Hits wie „Cry Me a River“ und „SexyBack“, machten ihn endgültig zum Superstar.

Seit seinem letzten Album „Man of the Woods“ (2018) ist es eher ruhig um den 43-Jährigen geworden – mittlerweile ist er auch als Schauspieler unterwegs, glücklich mit seiner Ehefrau Jessica Biel verheiratet und stolzer Papa.

Doch Timberlake will es noch einmal wissen: 2024 startet seine große Welttournee! Dabei stehen auch vier Konzerte in Deutschland an, darunter ein Termin in Köln.

Wann kommt Justin Timberlake 2024 nach Köln?

Der Sänger kommt im Rahmen seiner „The Forget Tomorrow World Tour“ am Sonntag, dem 25. August 2024, nach Köln. Auffällig ist, dass zwischen den Konzerten gleich mehrere Tage liegen. Ein möglicher Platzhalter für Zusatzshows? Tatsächlich: Am Donnerstag, dem 29. Februar, wurde bekannt, dass sich Fans auf ein weiteres Konzert in Berlin, München und Köln freuen dürfen.

Die bisher bekannten Konzerttermine in Deutschland findet ihr hier:

30. Juli 2024 (Dienstag): Berlin, Uber Arena (ehem. Mercedes-Benz Arena)

31. Juli 2024 (Mittwoch): Berlin, Uber Arena (ehem. Mercedes-Benz Arena) – Zusatzkonzert

21. August 2024 (Mittwoch): München, Olympiahalle

22. August 2024 (Mittwoch): München, Olympiahalle – Zusatzkonzert

25. August 2024 (Sonntag): Köln, Lanxess Arena

26. August 2024 (Sonntag): Köln, Lanxess Arena – Zusatzkonzert

4. September 2024 (Mittwoch): Hamburg, Barclays Arena

Die Tour soll am 29. April im kanadischen Vancouver starten und am 16. Dezember in Indianapolis (USA) enden. Timberlakes neues Album „Everything I Thought It Was“ erscheint am 15. März.

Justin Timberlake spielt drei Zusatzkonzerte in Deutschland – eins in Köln

US-Popsänger Justin Timberlake spielt bei seiner Welttournee im Sommer drei weitere Konzerte in Deutschland. „Wegen der überwältigen Fan-Nachfrage“ werde der 43-Jährige Zusatzkonzerte in Berlin (31. Juli), München (22. August) und Köln (26. August) geben, teilte der Veranstalter Live Nation am Donnerstag (29. Februar) mit. Timberlake tritt in den drei Städten auch jeweils tags zuvor auf. Eine weitere Station der „The Forget Tomorrow World Tour“ ist in Hamburg. Der Vorverkauf für die neuen Termine startet am 1. März.

Justin Timberlake 2024 in Köln: Ab wann gibt es Tickets?