ADAC warnt: Auf diesen NRW-Autobahnen staut es sich heute

Der ADAC warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen am Freitag (17. Mai) in Nordrhein-Westfalen vor dem langen Pfingstwochenende. „Wir rechnen mit massiven Verkehrsstörungen auf den Autobahnen. Das Zusammentreffen von Berufspendlern und Kurzurlaubern wird wieder zur absoluten Gedulds- und Nervenprobe“, sagte Verkehrsexperte Roman Suthold laut einer Mitteilung. Die größte Staugefahr bestehe am Freitag im Großraum Köln und im Ruhrgebiet zwischen 14 und 19 Uhr.

>>Spritpreise in Düsseldorf: Diesel und Super-Benzin günstig tanken<<

Laut dem Automobilclub summierten sich die Staukilometer am Freitag vor Pfingsten im vergangenen Jahr auf bis zu 570 Kilometer. Reisende verbrachten 660 Stunden im Stau oder im stockenden Verkehr.

Stau an Pfingsten: Das rät der ADAC Autofahrern in NRW

Der ADAC empfiehlt, nach Möglichkeit auf die Abendstunden oder sogar einen anderen Reisetag auszuweichen. Die geringste Staugefahr besteht laut ADAC am Pfingstsonntag (19. Mai), während es am Samstagvormittag (18. Mai) noch etwas voller werden könnte. Da der Dienstag (21. Mai) für Schulkinder in Nordrhein-Westfalen ein freier Tag ist, wird der Rückreiseverkehr etwas entzerrt.

Zu den Strecken, auf denen besonders viel Stau droht, gehören nach Einschätzung des ADAC der Kölner Autobahnring sowie die Autobahnen A1, A2, A3 und A40 – vor allem in Richtung Nordseeküste und überall dort, wo Baustellen den Verkehr zusätzlich behindern, beispielsweise durch Fahrbahnverengungen.

>>Pfingsten 2024 in Düsseldorf: die besten Ausflugstipps für die Feiertage<<

Nach dem Höhepunkt des Reiseverkehrs gibt es ab Freitagabend (jeweils ab 20 Uhr) mehrere Sperrungen wegen Autobahnarbeiten: Am Autobahndreieck Heumar am Kölner Ring ist eine Rampe von der A4 zur A3 in Richtung Oberhausen bis zum frühen Dienstagmorgen gesperrt, wie das zuständige Straßenbauunternehmen Deges ankündigte. An der A40 wird laut Autobahn GmbH Westfalen auf einem Abschnitt zwischen Dortmund und Bochum in westlicher Fahrtrichtung der Asphalt erneuert. Daher ist die Strecke zwischen Dortmund-Kley und Bochum-Werne in Richtung Essen ebenfalls bis Dienstagmorgen gesperrt.

mit dpa