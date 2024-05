DB Umfrage: Die beliebtesten Deutschlandticket-Strecken

Rund ein Jahr nach der Einführung des 49-Euro-Tickets zieht die Deutsche Bahn Bilanz und veröffentlicht die meist genutzten Strecken der Pendler und Freizeitreisenden des Landes. Hintergrund: Mit dem 49-Euro-Ticket können Kunden deutschlandweit mit allen S-Bahnen und Regionalzügen fahren. ICs und ICEs sowie Fernverkehrszüge anderer Anbieter (etwa Thalys oder Flixxtrain) sind ebenfalls ausgeschlossen und müssen extra bezahlt werden.

Laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen nutzen derzeit 11,2 Millionen Kunden das 49-Euro-Ticket pro Monat. Die Deutsche Bahn hat nun Fahrgastbefragungen durchgeführt und diese ausgewertet. In einer Grafik zeigt das Unternehmen die 20 beliebtesten Strecken, die von Kunden des 49-Euro-Tickets genutzt werden. Insgesamt besitzen zwei Drittel von DB Regio ein Deutschland-Ticket. Jede zweite damit genutzte Fahrt führt in die Schule oder zum Arbeitsort.

Deutschland-Ticket-Bilanz: Das sind die meist genutzten Strecken der Berufs-Pendler

49-Euro-Ticket: Deutsche Bahn zieht Bilanz – diese Strecken fahren die meisten Freizeitreisenden

Westerland (Sylt)–Hamburg-Altona

Lübeck–Hamburg

Hamburg–Rostock

Hannover–Bremen–Norddeich

Hannover–Bremerhaven

Osnabrück–Bremerhaven

Berlin–Rostock/Stralsund

Leipzig–Dresden

München–Ingolstadt–Nürnberg

München–Treuchtlingen–Nürnberg

Karlsruhe–Konstanz

Friedrichshafen–Ulm–Stuttgart

München–Garmisch-Partenkirchen

Warum sind so wenig NRW-Strecken dabei?

Was auffällt, ist, dass bei dem Ranking kaum NRW-Routen dabei sind. Das liegt daran, dass an der Befragung nur DB-Regio-Kunden teilgenommen haben. In NRW werden viele der stark genutzten Bahnlinien von privaten Zuganbietern betrieben. Die Linien RE1, RE5 und RE6 werden etwa von National Express bedient und kommen so in der Auflistung nicht vor.