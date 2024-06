Im April 2021 kam TV-Koch Steffen Henssler mit seiner Geschäftsidee erstmals nach Düsseldorf: Im Steigenberger Parkhotel ließ er seine Sushi-Kreationen für den Go-Lieferdienst anrichten und mit kleinen Smart-Flitzern bis nach Hause liefern. Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Henssler sein Angebot ausweiten und ein eigenes Bistro in der Innenstadt eröffnen will.

Die Location und das Konzept stehen seither fest. Im Februar diesen Jahres kam weiter Bewegung in die Sache: In der Location an der Benrather Straße 28 ziert der Leuchtschriftzug „Go by Steffen Henssler“ in weißen Versalien die Fenster, wie das Gastroportal Düsseldorf auf Facebook bezeugt.

Henssler-Restaurants von Insolvenz betroffen – auch in Düsseldorf

Eigentlich ist alles bereit, doch die Stille um Hensslers Pläne in Düsseldorf werden lauter. Infos zur Eröffnung fehlen weiterhin und der an den Fenstern bedruckte QR-Code führt ins Nichts. Und das hat einen Grund: Mehrere „GO by Steffen Henssler“-Sushi-Ableger haben Insolvenzanträge gestellt. Das berichtet das Portal „Wirtschaftswoche„.

Geplanter Eröffnungstermin im Frühjahr 2023 gerissen

Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte Matthias Weise, Geschäftsführer der Go-Bistros, erste Details bekanntgegeben. Der Eröffnungstermin für das Bistro Go by Steffen Henssler nahe der Königsallee war für April 2023 geplant, ist allerdings offensichtlich gerissen. Antworten und Erklärungen rund um das verpatzte Opening suchte man vergebens – auf Anfragen der Redaktion wurde nicht reagiert.

Weise erklärte noch im Frühjahr, dass aktuell noch per Anzeige ein Franchise-Partner mit der Aussicht auf weitere Standorte in der Region gesucht werde.

Die Reaktionen im Netz Hensslers Bistro sorgt jedenfalls für gespaltene Gemüter, wie sich schon kurz nach der Ankündigung über das Gastroportal Düsseldorf auf Facebook gezeigt hat: „Naja, das Ahoi in Travemünde ist auch nicht grad‘ der Burner – halt moderne Frittenbude“, schrieb eine Nutzerin. Andere äußerten negative Kritik über den TV-Koch selbst. „Sehr unsympathisch und viel zu oft im TV“ und „Ob das klappt?! Es gibt bereits etliche Sushi Adressen in Düsseldorf .. und das, zum Teil, in hervorragender Qualität!“, schrieb ein, offensichtlicher, Düsseldorfer Sushi-Fan.

Sushi-Lieferdienst von Steffen Henssler in Düsseldorf weiter außer Betrieb

Auch der Sushi-Lieferdienst liegt seit einigen Monaten still. Seitens des Go-Teams aus Düsseldorf heißt es schriftlich: „Der Standort Düsseldorf befindet sich momentan auf unbestimmte Zeit im Betriebsurlaub und ist auf der Suche nach einer neuen Location.“

Nachdem das Go im Steigenberger Parkhotel startete, war das Team um Henssler zuletzt in der ehemaligen Hafenbrasserie Bohai in Neuss ansässig.

Das Konzept des Go-Restaurants

Das einzige, was bislang fix ist, ist das Konzept des Restaurants selbst. Der TV-Koch verrät auf der Seite der GO-Restaurants: „Die Idee zu Go by Steffen Henssler brodelte schon eine ganze Weile in mir und jetzt haben wir die Vision zum Leben erweckt. Entstanden ist ein Restaurant, dass Sushi und Sashimi noch mal anderes interpretiert und kulinarisch auf eine neue Stufe hebt“, so Henssler. Dahinter steckt die Liebe zur asiatischen Küche, zubereitet auf die Art und Weise eines Sushi-Meisters und Spitzenkochs.

So könnte das Henssler-Restaurant in Düsseldorf aussehen

Die Atomsphäre im Go erinnere laut Henssler fast ein bisschen an einen Club: „Dunkel, Mucke und gute Drinks. Im Sommer haben wir dann auch draußen ordentlich Platz für unsere Gäste: Wir splitten die Terrasse in einen Selfservice-Bereich im Stil eines urbanen Beach Clubs und einen Restaurantbereich“.

Die Speisekarte im Sushi-Restaurant von Steffen Henssler

Die Speisekarte sollte wie bei den anderen Go-Restaurants ausgerichtet sein: Hauptsächlich asiatische Gerichte – diese wären für eine Stadt mit Deutschlands größter japanischer Community wie gemacht.

Da gebe es zum Beispiel Healthy Sushi Tacos mit Lachs-Sashimi und Ponzu, Nordic Rolls mit konfierten Kirschtomaten, Tempura-Spargel, Avocado und Gurke umhüllt von flambiertem Lachs oder Shiso mit Nussbutter-Panko und Wasabi-Sesam. Unter den Sushi-Variationen ständen beispielsweise Crispy-Lachs-Maki oder Red Hulk Rolls.

Auch vegetarische und vegane Speisen sollten im Go in Düsseldorf angeboten werden. Außerdem könnten Gäste auch neue Signature Gerichte und hausgemachte Cocktails wie Japellini mit Sake, Lychee, Limette und Passionsfrucht erwarten.

So teuer sind die Gerichte

Preislich lässt sich das Bistro in die höherpreisigen Asia-Restaurants einstufen. Vorspeisen wie Edamame gibt es in den bereits eröffneten Restaurants für 9 Euro, Bowls mit Lachs-Sashimi, Rote Bete, Shiso-Salat und Trüffel-Ponzu für 22 Euro. Maki Rolls (8 Stk.) gibt es ab 7 Euro, Sashimi (3 Stk.) ab 9 Euro. Klassische Rolls mit Thunfisch oder Garnele und Avocado (8 Stk.) gibt es ab 15 Euro. Special Rolls (8 Stk.) wie die Pink Veggie Roll gibt es ab 13 Euro. Ein Omakase-Sieben-Gang-Menü kostet euch 130 Euro pro Person. Cocktails schlagen mit 15 Euro zu Buche.

Wo eröffnet das Go by Steffen Henssler in Düsseldorf?

Die Location für Hensslers neues Gastro-Baby befindet sich auf der Breite Straße in Stadtmitte, neben Laki’s, ehemaliger Standort der Salatbar Greenkarma.

Drinnen sollen etwa 30, draußen 60 Personen Platz nehmen dürfen. Die Location wäre also für die warmen Sommermonate gewappnet.

Adresse: Breite Straße 28, 40213 Düsseldorf