Düsseldorf: Franchisenehmer erweckt Henssler-Imperium zum Leben

Während Fans das Staffelfinale von „Grill den Henssler“ am Sonntag, 2. Juni, hochfeiern, brodelt die Gerüchteküche rund um den TV-Koch: Gleich fünf Filialen von Hensslers Sushi-Kette sollen Insolvenzanträge gestellt haben. Betroffen seien unter anderem die „GO Sushi & Delivery GmbH“ in Berlin, München, Frankfurt und Düsseldorf. Das berichtet das Portal „Wirtschaftswoche„.

Interessanterweise wurden noch am 22. Mai Anzeigen auf Immobilienplattformen wie „Immoscout24“ und bei „Kleinanzeigen“ geschaltet, in denen die Düsseldorfer Filiale in der Breiten Straße zum Kauf angeboten wurde. Gesucht wurde außerdem ein „Franchisepartner“ und Personal für den Lieferservice, der derzeit stillgelegt ist. Diese widersprüchlichen Informationen deuteten kurzfristig darauf hin, dass es hinter den Kulissen mögliche Aktivitäten zur Rettung der Filialen gibt. Und tatsächlich.

Franchisepartner für den Düsseldorfer Standort gefunden

Nach monatelanger Ungewissheit gibt es endlich positive Nachrichten für die Sushi-Kette „GO Sushi & Delivery“ in Düsseldorf. Die ursprünglich für April 2023 geplante Eröffnung soll im Juni diesen Jahres stattfinden. Franchisenehmer Johannes Schuster übernimmt den Standort und haucht dem Projekt Leben ein. „Erstmal geht es mit dem Lieferdienst los. Wir hoffen, so viele Kunden wie möglich in und um Düsseldorf begeistern zu können“. Geliefert wird dann aus dem Bistro in der Breite Straße, Platz genommen werden kann hier aber noch nicht. „Wir planen den Bistrobetrieb schrittweise im Sommer zu starten“, verrät er weiter im Gespräch. Der Mann dürfte sich im Franchise-Business auskennen, schließlich war er bereits Vize-Präsident des Franchiseunternehmens L’Osteria.

Was genau im Düsseldorfer Bistro des Hamburger TV-Kochs geplant ist, wie es im Inneren aussieht und was auf der Speisekarte steht, erfahrt ihr hier: TV-Koch Steffen Henssler eröffnet eigenes Bistro in der Düsseldorfer Innenstadt

Der Standort an der Breite Straße ist nur ein Steinwurf von der Königsallee entfernt. TV-Koch-Kollege Björn Freitag betreibt hier beispielsweise sein erfolgreiches Restaurant im Luxushotel Kö59.

Fans hoffen auf Aufklärung

Die Unsicherheit rund um die Insolvenzanträge der anderen „GO“-Standorte aber bleiben: In seinem eigenen Podcast will Henssler in den kommenden Tagen Stellung zu den Insolvenzanträgen nehmen und hoffentlich Licht ins Dunkel bringen. Das verkündete sein Geschäftspartner Tobias Bischoff.

Weitere aktuelle News und Infos aus der Gastro-Szene in Düsseldorf findet ihr hier.