Vor rund einem halben Jahr hat Steffen Henssler seinen Sushi-Lieferdienst in Düsseldorf gestartet. Das Interesse ist offenbar so groß, dass nun eine Expansion im Raume steht. Ein eigenes Henssler-Restaurant soll in der NRW-Landeshauptstadt entstehen.

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, könnte die Eröffnung bereits im kommenden Jahr erfolgen. Demnach sei Henssler aktuell auf der Suche nach einer passenden Location für das Restaurant. Dem Bericht zufolge sollen Gespräche bereits laufen.

Sicherlich dürfte ein Grund für die Planungen auch die Resonanz auf den „Go by Steffen Henssler“-Lieferdienst sein, der im Frühjahr auch in Düsseldorf gestartet ist. Zunächst lief das Projekt in der Küche des Steigenberger Parkhotels an der Kö an. Aufgrund von Umbauarbeiten in der Küche gab es zuletzt die Verlagerung der Produktionsstätte auf die Design Offices in der Friedrichstraße.

Demnach sei Henssler sehr motiviert, in Düsseldorf weiter zu machen. Eine ähnliche Entwicklung könnte es auch in Frankfurt und München, anderen Städten, in denen Hensslers Lieferdienst an den Start gegangen ist, geben. Auch dort könnte es bald Restaurants geben.

Von einem geplanten „Luxustempel“ in der NRW-Landeshauptstadt ist die Rede. Dafür soll sich ein Innenarchitekt dem Projekt des in Hamburg lebenden TV-Kochs annehmen, um für eine „edle Ausgestaltung“ zu sorgen.

Der 49 Jahre alte Henssler ist seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Nach Shows beim NDR, ZDF und bei ProSieben ist Henssler mittlerweile wieder bei RTL und VOX beheimatet. Sein wohl bekanntestes Format ist die Sonntagsabendshow „Grill den Henssler“, bei der er im Koch-Challenges gegen Prominente antritt.